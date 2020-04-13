Як великі живописці зображували Страсний тиждень у давнину (Фото)

1 Слова "Страсний тиждень" і "Страсті Христові" не мають ніякого відношення до сучасного значення слова "пристрасть". У стародавніх слов'ян слово «страсті» означало страждання, і саме так його в даному випадку треба розуміти. Останній тиждень перед розп'яттям і воскресінням Ісуса Христа так насичений найважливішими подіями, що з присвячених йому картин можна скласти не один альбом. Ми вибрали сім з них.

2 Деякі - тому, що про них згадують рідше інших, як обмивання Христом ніг своїх учнів. Але ж воно символізує одну з найважливіших християнських чеснот - смиренність. Коли Христос з учнями зупинилися в одному з будинків, там не було слуги, який, як це тоді практикувалося, повинен був, коли гості знімуть взуття, омити їм ноги. Це міг зробити хтось із учнів, але кожен вважав це нижче своєї гідності. І тоді Христос дав їм цей урок. Сюжет "Таємної вечері" відомий всім. Христос, вже знаючи, що йому належить, сказав своїм учням: "Один з вас зрадить мене". Леонардо да Вінчі у своїй знаменитій фресці зобразив їх сум'яття в даний момент.

3 "Моління про чашу" - один з найбільш зворушливих, або, інакше кажучи, "найлюдяніших», моментів Страсного тижня. Христос, молячись в Гефсиманському саду і знаючи, що йому належить, все ж звернувся до Отця: "Авва Отче! Тобі все можливе: пронеси мимо Мене цю чашу ". Але тут же додав: "Але не чого Я хочу, а чого Ти".

4 "Поцілунок Іуди". Іуда, який привів в Гефсиманський сад римських воїнів і іудейських первосвящеників, щоб вони заарештували Христа, якого не знали в обличчя, сказав їм, що Христос - той, кого він поцілує. І незважаючи на те, що цей сюжет повторювався в живописі неодноразово, найкращим залишився Джотто, який зобразив його першим.

5 "Що є істина?". Зазвичай самий згадуваний епізод з Понтієм Пілатом - той, де він говорить, що вмиває руки. Але насправді ще важливішим є епізод попередній, там де Пилат розмовляє з Христом, який сказав йому: "Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду всякий, хто від істини, той чує глас Мій ". На це Пилат запитав: "Що є істина?". Глибинний зміст цього епізоду в тому, що римлянин Пилат думав, что почує , скажімо так, філософську відповідь. Але Ісус промовчав. Як писав богослов Павло Флоренський, він промовчав тому, що навіть якщо б відповів Пилатові: "Я є Істина", той би все одно його не зрозумів. Отже, цей епізод показує, що людина може один раз у своєму житті бути поруч з істиною, але так і не зрозуміти цього і пройти повз.