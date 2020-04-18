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"Дикий театр" навчатиме акторській майстерності онлайн

"Дикий театр" навчатиме акторській майстерності онлайн
16:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Записи вистав театру можна безкоштовно подивитись на YouTube або на сторінці OpenTheatre.

"Дикий театр" намагається вижити в умовах карантину і запускає проєкт "Дика Школа", у межах якого онлайн можна буде навчитися акторської майстерності, "прокачати" вміння публічних виступів, пластику та вимову. Про це розповіла директор-художній керівник "Дикого театру" Ярослава Кравченко.

"Дикий театр" на карантині продовжує не показувати вистав і придумувати, як вижити. Оскільки така ситуація сталась з багатьма вперше, ми попросили підтримки у глядачів. Завдяки їхнім донатам у нас є ресурс до 24 квітня. Далі - не знаю що буде", - сказала вона.

За словами Кравченко, зараз театр готує до запуску проєкт "Дика Школа", де онлайн можна буде навчитися акторської майстерності, "прокачати" вміння публічних виступів, пластику та вимову. Також запускається продаж Сертифікатів на майбутнє - це знижка на квитки, яку можна купити вже зараз, а використати на будь-які квитки на вистави - після карантину.

Вистава "Сімейний альбом" увійшла в програму міжнародного онлайн-фестивалю

Оскільки "Дикий" - це театр, що випускає вистави дуже швидко, онлайн-формат репетицій для них підходить тільки на першому етапі. "Зараз усі заплановані прем’єри на паузі, адже карантин з’їдає їхні бюджети, і в залежності від його тривалості буде визначатися, чи зможемо ми взагалі щось випустити і продовжити діяльність", - говорить Кравченко.

Менше з тим, у "Дикому" є багато нового. Вони запустили кілька онлайн-проєктів, серед них "Дикий день" в Instagram, де кожного дня актори діляться своїми лайфхаками, знаннями і настроями. Вечорами, о 19:30, проходить дикий ЛАЙВ з акторами, глядачами та командою. Є і "Барахолка" - онлайн базар, який проводиться в Instagram, де можна купити різні речі і підтримати театр.

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театр, Онлайн, Карантин, Дикий театр, Акторська майстерність.
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