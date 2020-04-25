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Онлайн-проєкт "Франко вдома" запрошує на чаювання

Онлайн-проєкт "Франко вдома" запрошує на чаювання
10:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"На чай з класиком" в форматі відеоблогу, який знайомить із маловідомими фактами з життя письменника.

"Дотримуючись карантинних заходів, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка – #ДімФранка – тимчасово призупинив екскурсійне обслуговування та проведення публічних подій. Однак під час карантину активно працює онлайн. Зокрема, запровадив новий пізнавально-освітній проєкт – "Франко вдома. На(в)чай з класиком" – це відеоблог, у якому фахівці розповідають цікаві історії про письменника, його родину та сам музей", – йдеться в повідомленні.

Кілька випусків цієї програми вже опубліковано на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Дому Франка. Загалом же науковці музею підготували ще багато випусків на різні цікаві теми, запевнили в облдержадміністрації.

Теми програм – різноманітні й переважно присвячені питанням, на які важко раніше було знайти відповіді в науковій франкознавчій літературі, як-от: який годинник рахував час Каменяру, яку каву він любив пити, як чаювала родина Франків, куди письменник ходив гуляти зі своїми дітьми та друзями, як відпочивав, зокрема, під час гуцульських вакацій, як комунікував з церквою, як він та його діти вивчали іноземні мови.

Наприклад, перший випуск проєкту – розповідь директора музею Богдана Тихолоза про Франка та міцні напої: яким було улюблене вино письменника, в якій крамниці він його купував, чому історична доля цього напою особлива?

Другий випуск був для дітей від наукової працівниці Галі Мазур. У кадрі – сам крутихвіст – відомий герой казки Франка "Лис Микита", – який оповів малечі про свої лисячі пригоди та особисте знайомство з письменником.

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Також серед тем оповідей – майже детективна історія портрета Івана Франка пензля Юліана Панькевича, взаємини Івана Франка і митрополита Андрея Шептицького.

Освітня ініціатива "Франко вдома" стала переможцем експрес-проєктів конкурсу "Фокус на культуру", який оголосила Львівська міська рада задля надання ґрантової підтримки на їхнє впровадження.

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Все по темі:

Онлайн, Мистецтво, Проєкт, Чаювання, Франко вдома, Львівський музей імені Івана Франка.
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