Одеський музей створив комікси із кішкою в головній ролі

Новини культури:Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. Блещунова випустить серію коміксів про відвідувачів, експонати, головною героїнею якої стане місцева кішка Маруся.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

"Ми – перший в Україні музей, який випускає музейні комікси. Автором ілюстрацій стала завідувачка виставками Дому Блещунова, художниця Марія Апрятова. Героїня коміксів – Марісель Дворська-Брехунець, а її прототип – наша музейна кішка Маруся Дворська-Брехунець", – йдеться в повідомленні .

За словами автора коміксів, вибір героїні – вдалий, адже засновник музею Олександр Блещунов дуже любив тварин, у нього були собаки й коти.

Щодо достовірності зображеного на коміксах Марія Апрятова каже, що складно обіцяти фактичний реалізм у світі, де коти ходять на задніх лапах. "Але такі ситуації трапляються. Можливо, комусь все це нагадає історії з власного життя і допоможе посміхнутися", – зазначила художниця.

Обсяг серії залежатиме від успіху серед глядачів, але поки автор готує кілька графічних історій про відвідувачів, кумедні випадки із музейного життя, а також невеликі пам'ятки про те, як зробити відвідування музею більш цікавим і приємним.