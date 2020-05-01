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Одеський музей створив комікси із кішкою в головній ролі

Одеський музей створив комікси із кішкою в головній ролі
01:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новини культури:Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. Блещунова випустить серію коміксів про відвідувачів, експонати, головною героїнею якої стане місцева кішка Маруся.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook. 

"Ми – перший в Україні музей, який випускає музейні комікси. Автором ілюстрацій стала завідувачка виставками Дому Блещунова, художниця Марія Апрятова. Героїня коміксів – Марісель Дворська-Брехунець, а її прототип – наша музейна кішка Маруся Дворська-Брехунець", – йдеться в повідомленні .

За словами автора коміксів, вибір героїні – вдалий, адже засновник музею Олександр Блещунов дуже любив тварин, у нього були собаки й коти.

Щодо достовірності зображеного на коміксах Марія Апрятова каже, що складно обіцяти фактичний реалізм у світі, де коти ходять на задніх лапах. "Але такі ситуації трапляються. Можливо, комусь все це нагадає історії з власного життя і допоможе посміхнутися", – зазначила художниця.

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Обсяг серії залежатиме від успіху серед глядачів, але поки автор готує кілька графічних історій про відвідувачів, кумедні випадки із музейного життя, а також невеликі пам'ятки про те, як зробити відвідування музею більш цікавим і приємним.

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Все по темі:

Facebook, Героїня, Одеський муніципальний музей, Серія коміксів, Кішка Маруся.
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