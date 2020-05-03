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Сьогодні вручать нагороди кінопремії "Золота Дзига"

Сьогодні вручать нагороди кінопремії "Золота Дзига"
09:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:Уперше в історії українська кінопремія "Золота Дзиґа" вручатиметься режимі онлайн-шоу з прямою трансляцією.

Про це нагадує Українська кіноакадемія у Facebook.

"Трансляція прямого ефіру онлайн-церемонії вручення Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" буде доступна 3 травня з 19:00 на YouTube каналі Української кіноакадемії за посиланням: https://bit.ly/Золота_Дзиґа_онлайн. Топові українські кінозірки, найкращі кінофільми минулого року, головні здобутки нашого кінематографа — дізнайтесь першими у прямому ефірі, хто отримає заповітну статуетку", - закликають організатори.

Як зазначається, вже четвертий рік поспіль Українська кіноакадемія відзначає найкращих в українській кіноіндустрії. І з кожним роком все важчий вибір постає перед кіноакадеміками - хто цього разу отримає "Золоту Дзиґу"? Все більше фільмів подають заявки на участь, все вищою є їхня якість, все складніше виокремити найкращих. Але 400 професіоналів вже зробили вибір, і його вже готові оголосити країні 3 травня під час онлайн-трансляції.

У Кіноакадемії обіцяють насичену інтерактивну програму, і не без сюрпризів. Це буде справжнє шоу, нехай і в онлайні!

Нагадаємо, цьогоріч премія вручається у 22 номінаціях. Серед них – 2 нові. Зокрема, відтепер у межах Національної кінопремії "Золота Дзиґа" започатковано премію "Відкриття року".

Найбільше номінацій отримала драма "Додому" - фільм претендує на нагороду в 11 категоріях. У комедії "Мої думки тихі" - 9 номінацій, у "Гуцулки Ксені" - 9, "Вулкан" має 8, "Захар Беркут" - 7.

Урочисту церемонію проведуть акторка і телеведуча Дар’я Трегубова та коментатор і телеведучий Тімур Мірошниченко.

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Гостями церемонії стануть Святослав Вакарчук та DZIDZIO.

За усіма подробицями онлайн-церемонії Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» можна також спостерігати на офіційному сайті УКА, у соцмережах і, зокрема, на сторінці заходу.

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Кинопремия, Онлайн, Трансляция, Золота дзиґа, Україна, Нагорода, Вручення.
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