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Онлайн-екскурсія до Музею природи Херсону

Онлайн-екскурсія до Музею природи Херсону
11:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:Херсонська область пропонує відчути себе туристами і поринути у музейний світ, залишаючись вдома.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

"Першу онлайн-екскурсію музеями Херсонщини створено за ініціативи управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Тепер у кожного з нас з’явилася реальна можливість заглибитися у музейний світ, не залишаючи власної оселі", – йдеться в повідомленні.

Першим під приціл відеокамери потрапив Музей природи. Науково-природничий відділ Херсонського обласного краєзнавчого музею розташований на вулиці Театральній. Основа відділу – унікальна колекція фауни та флори, яку створив вчений-ентомолог польського походження Й.К. Пачоським.

"У музеї працюють декілька експозицій. Тільки тут ви зможете відвідати справжнє "Херсонське сафарі" й за короткий час побувати майже у кожному куточку нашої планети. Далекі гірські вершини та тропічні ліси відкриють для вас небачений світ, де живуть екзотичні тварини. З дитинства мріяли відправитися в експедицію до крижаної Арктики й побачити білих ведмедів? У вас буде така можливість завдяки виставці "Льодовий дивосвіт", – зазначають в управлінні.

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Також до уваги відвідувачів ефектна експозиція "Таємниці Світового океану", у центрі якої – скелет 30-метрового кита, який привезли як подарунок закладу випускники Херсонського морехідного училища.

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Херсон, Экскурсия, Онлайн, Карантин, Мистецтво, Подорож, Вдома, Музей природи.
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