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Четвер, 07.05.2020
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Бетмен-на смітнику, медсестра-супергерой: нове графіті від Бенксі (Фото)

Бетмен-на смітнику, медсестра-супергерой: нове графіті від Бенксі (Фото)
07:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:Про це пише BBC.

Британський вуличний художник Бенксі опублікував нове графіті - на ньому дитина грає медсестрою в образі супергероя, тоді як персонажі коміксів Людина-павук та Бетмен відправились у смітник.

Картину розміром один квадратний метр розмістили у фоє біля відділення невідкладної допомоги у лікарні Саутгемптона, англійське графство Гемпшир. У підписі до картини художник написав "Game Changer", що можна перекласти як "Переломний момент".

Бенксі залишив працівникам лікарні записку.

 
 
 
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. . Game Changer

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Картина висітиме у лікарні до осені, після чого її виставлять на аукціон, а гроші з нього передадуть Національній службі охорони здоров’я Британії.

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Все по темі:

Бэтмен, Медсестра, Бэнкси, Британський вуличний художник, Вуличне графіті.
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