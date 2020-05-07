Бетмен-на смітнику, медсестра-супергерой: нове графіті від Бенксі (Фото)

Британський вуличний художник Бенксі опублікував нове графіті - на ньому дитина грає медсестрою в образі супергероя, тоді як персонажі коміксів Людина-павук та Бетмен відправились у смітник.
Картину розміром один квадратний метр розмістили у фоє біля відділення невідкладної допомоги у лікарні Саутгемптона, англійське графство Гемпшир. У підписі до картини художник написав "Game Changer", що можна перекласти як "Переломний момент".
Бенксі залишив працівникам лікарні записку.
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Картина висітиме у лікарні до осені, після чого її виставлять на аукціон, а гроші з нього передадуть Національній службі охорони здоров’я Британії.