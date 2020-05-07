Скачать
Четвер, 07.05.2020
Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня
Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня
На Житомирщині посадили молодий ліс на місці вирубаного
На Житомирщині посадили молодий ліс на місці вирубаного
Затверджено дату поновлення футбольного чемпіонату Німеччини
Затверджено дату поновлення футбольного чемпіонату Німеччини
Міжнародний фестиваль "South Wind" перенесли на серпень
Міжнародний фестиваль "South Wind" перенесли на серпень

Національна опера викладає на вистави онлайн: "Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик

Національна опера викладає на вистави онлайн: "Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик
19:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини культури:Хоча Національна опера в період карантину не одержує прибутків, але оптимізму додає те, що більшість куплених квитків глядачі не повернули в касу театру в очікуванні вистав.

Про це сказав в ексклюзивному коментарі Укрінформу генеральний директор, художній керівник Національної опери України Петро Чуприна.

"У зв’язку з карантином театр призупинив свою звичайну роботу, перш за все - показ вистав. Більшість вистав з періоду, на який припав карантин, не скасовано, а перенесено на другу половину травня, червень і липень. Нас тішить, що більшість вже куплених до карантину квитків не були повернені в касу, глядачі зберігають їх і планують відвідати вистави після зняття карантинних обмежень", - зазначив Чуприна.

Водночас він підкреслив, що в цій ситуації є можливість провести свого роду незаплановане соціологічно-театрознавче дослідження, ще раз проаналізувати глядацький попит та визначити список найбільш популярних сьогодні у глядачів оперних та балетних постановок.

"Це, безумовно, допоможе нам у формуванні афіші після відновлення роботи театру, на яку колектив з нетерпінням очікує", - підкреслив генеральний директор.

Чуприна повідомив, що у зв’язку з карантином доходи театру в березні 2020 року зменшились на 64% порівняно з березнем 2019-го, а у квітні - на 100%. Працівники частково перебувають у простої, це переважно художньо-артистичний персонал та служби художньо-постановочної частини, частково працюють дистанційно, а інженерно-технічні та господарські служби продовжують працювати у звичному режимі, адже театр – це величезний організм, який потребує постійної уваги та опікування.

"А поки що ми, як і багато театрів світу, відкрили для наших шанувальників свої архіви та виклали для перегляду в мережі Інтернет кращі вистави, серед яких «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського, «Лілея» Костянтина Данькевича, «Лючія ді Ламмермур» Гаетано Доніцетті, «Набукко», «Дон Карлос» Джузеппе Верді, «Норма» Вінченцо Белліні, «Пікова дама» і «Лускунчик» Петра Ілліча Чайковського, «Казка про царя Салтана» Миколи Римського-Корсакова", - розповів керівник Нацопери.

Він також зазначив, що під час карантину більшість співаків, артистів балету, оркестру, хору перебувають вдома у Києві або за межами міста. «Безумовно, проводити онлайн повноцінні репетиції неможливо, але багато хто з солістів балету займається вдома та викладає у мережу свої уроки, активно працює наша сторінка у фейсбуці», - зауважив Чуприна.

За його словами, помітною подією для прихильників опери стали відеокліпи, створені спільно з Італійським інститутом культури із записами відомих хорів з опер «Набукко» та «Мадам Баттерфлай», які артисти хору робили кожен індивідуально у себе вдома. Також дуже цікавим видався відеокліп, створений разом з французьким оркестром «Гексагон», музичним партнером театру, під час аншлагових зимових гастролей у Парижі.

Бетмен-на смітнику, медсестра-супергерой: нове графіті від Бенксі (Фото)

"Артисти оркестру у своїх домівках в Парижі, а наші солістки балету тут, у Києві, кожен окремо записали свої партії, і в результаті все це склалося у дуже зворушливе відео", - констатував гендиректор.

Він також подякував давньому другу театру, режисерові Володимиру Малахову за те, що той запропонував артистам балету для підтримання професійної форми свої майстер-класи, розміщені в інстаграмі.

Щодо гастролей Чуприна поінформував, що на період карантину були заплановані гастролі в Дубаї з оперою «Травіата», і вони не скасовані, а перенесені на початок грудня. Він також висловив сподівання, що виступи балету й оркестру в Греції та Японії у грудні 2020-го – січні 2021 року відбудуться і ніщо не завадить проведенню. А про прем’єри сказав, що через карантинні обмеження, а також з огляду на відсутність фінансування їх перенесено на четвертий квартал поточного року. "Це, передусім, спільний із Грецією проєкт постановки нового балету «Красуня і Чудовисько», спрямованого на сімейний перегляд, та концертне виконання опери «Ундіна» до ювілею Чайковського", - уточнив Чуприна

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Опера, Мистецтво, Вистави, Національна опера, Вистави онлайн.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
02 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
03 МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
04 94-річного екс-президента Франції звинуватили в сексуальних домаганнях
05 Деніел Вільямс запропонув Тайсону реванш
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Світ повинен відреагувати на коронавірус так само, як на Чорнобиль
Світ повинен відреагувати на коронавірус так само, як на Чорнобиль
Кейт Міддлтон розпочала роботу над зворушливим фотопроєктом про COVID-19
Кейт Міддлтон розпочала роботу над зворушливим фотопроєктом про COVID-19
Україна зменшила імпорт вина у 2 рази
Україна зменшила імпорт вина у 2 рази
Змінився керівник МВФ в Україні
Змінився керівник МВФ в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся