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Міністр культури планує створити музей сучасного мистецтва в Києві

Міністр культури планує створити музей сучасного мистецтва в Києві
20:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у Парижі провів зустріч із директором Національного центру мистецтва й культури імені Жоржа Помпіду Бернаром Блістеном. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Обговорили з директором можливість проведення виставок українських авторів на регулярних основах. Зараз у них є ідея зібрати роботи сучасних артистів. Їх зацікавила можливість співпраці з майбутнім музеєм сучасного мистецтва в Києві. В планах Міністерства створення такою музею, тому звернемось за досвідом до французьких колег”, - написав Ткаченко.

За його словами, Центр Помпіду досить активно співпрацює з українцями. На початку цього року у музеї була представлена ретроспектива Сергія Лозниці, показано кілька його фільмів. Також в рамках кампанії #SaveOlegSentsov у 2018 році відбувся показ фільму "Процес" про Олега Сенцова.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко також зустрівся із президентом Лувру Жаном-Люком Мартинесом, який цікавиться древньою історією України. “Домовились, що за першої ж нагоди він відвідає Київ, де зокрема, обговоримо співпрацю з організації виставки українців в Луврі. Досвід такий уже є. Років 8 тому в Луврі проходила виставка українського скульптора Йогана Георгія Пінзеля”, - повідомив Ткаченко.

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"Окрім того, обговорили кілька комерційних спільних ідей. Про те, як можна просувати українську культуру в Франції, а бренди Лувру в Україні. І в свої аудіогіди, вони теж додадуть українську мову", - додав міністр.

За словами Ткаченка, під час зустрічі домовились також обмінюватися досвідом виходу з кризи, у якій опинилася культурна сфера.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який у складі Української делегації у п’ятницю перебуває з візитом у Парижі, провів першу зустріч з президенткою "Версалю" пані Катрін Пегар.

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Все по темі:

Київ, Олександр Ткаченко, Міністр культури.

Автор:

Телеграф
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