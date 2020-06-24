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Щоб підтримати музеї в часи пандемії, Канада виділила понад $19 мільйонів

Щоб підтримати музеї в часи пандемії, Канада виділила понад $19 мільйонів
20:33 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
На підтримку роботи шести національних музеїв та історичного парку, закритих через COVID-19, федеральний уряд Канади виділив 25,7 млн дол. (близько 19 млн дол. США). Про це заявили у міністерстві канадської спадщини.

“Уряд Канади оголошує про негайне виділення 25,7 млн дол. цим організаціям, що допоможе продовжити надання важливих послуг й підготовку до відкриття дверей для відвідувачів щойно запобіжні заходи будуть скасовані”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Музейні установи, що отримають фінансування, розташовані в Оттаві, Галіфаксі, Вінніпезі, Квебек-сіті й Гатіно. Усі вони закриті для відвідувачів із 14 березня, через що зазнають збитків. “Виділені кошти підтримають ці національні інституції, важливі для збереження та демонстрації наших культурних та історичних скарбів. Вони також збережуть робочі місця, від яких залежать багато канадців”, - запевнили у міністерстві.

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Інші канадські музеї та культурні установи теж можуть розраховувати на значне додаткове фінансування, адже в травні уряд анонсував виділення на ці цілі 500 млн дол. Їх розподіл має незабаром розпочатися.

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США, Культура, Канада.

Автор:

Телеграф
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