Трамп: До кінця року буде побудовано понад 800 км стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що, за його розрахунками, до кінця 2020 року буде завершено будівництво приблизно 800 км захисної стіни на кордоні США і Мексики.

"Зараз стіна досягає в довжину 212 миль (341 км - ІФ). Ми майже впевнені що дійдемо до 500 миль (804 км - ІФ) до кінця року", - сказав Трамп на брифінгу з питань національної безпеки.

"Це найпотужніша і масштабна прикордонна конструкція у вигляді стіни в усьому світі", - зазначив американський лідер.

Трамп подякував будівельникам та інженерам, а також команді своїх помічників за "виконану велику роботу".

Також на брифінгу Трамп продемонстрував фотографії стіни, назвавши захисну споруду "приголомшливою".

"Моя адміністрація зробила більше, ніж будь-яка інша адміністрація в історії, для захисту нашої південного кордону. Кордон ніколи не був настільки захищеним", - підкреслив президент США.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою в рамках боротьби проти нелегальної імміграції було однією з ключових передвиборчих обіцянок президента США Дональда Трампа в 2016 році.

Спочатку Трамп планував будівництво бетонної стіни, проте потім погодився з тим, що прикордонний бар'єр може бути зі сталі, якщо це "спрацює краще".