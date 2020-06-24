Трамп: До кінця року буде побудовано понад 800 км стіни на кордоні з Мексикою

"Зараз стіна досягає в довжину 212 миль (341 км - ІФ). Ми майже впевнені що дійдемо до 500 миль (804 км - ІФ) до кінця року", - сказав Трамп на брифінгу з питань національної безпеки.
"Це найпотужніша і масштабна прикордонна конструкція у вигляді стіни в усьому світі", - зазначив американський лідер.
Трамп подякував будівельникам та інженерам, а також команді своїх помічників за "виконану велику роботу".
Також на брифінгу Трамп продемонстрував фотографії стіни, назвавши захисну споруду "приголомшливою".
"Моя адміністрація зробила більше, ніж будь-яка інша адміністрація в історії, для захисту нашої південного кордону. Кордон ніколи не був настільки захищеним", - підкреслив президент США.
Будівництво стіни на кордоні з Мексикою в рамках боротьби проти нелегальної імміграції було однією з ключових передвиборчих обіцянок президента США Дональда Трампа в 2016 році.
Спочатку Трамп планував будівництво бетонної стіни, проте потім погодився з тим, що прикордонний бар'єр може бути зі сталі, якщо це "спрацює краще".