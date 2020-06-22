Трамп запропонував засуджувати до тюремного ув'язнення за спалення американського прапора

Президент США Дональд Трамп зажадав карати тих, хто під час протестних виступів опоганює або розбиває статуї конфедератів, а за спалення американського прапора запропонував засуджувати до року тюремного ув'язнення.

"Збожеволілий натовп допускає акти вандалізму щодо нашої історії, опоганює наші прекрасні пам'ятники, звалює наші статуї, вимагаючи карати і переслідувати будь-кого, хто не відповідає їх розумінню абсолютного і тотального контролю. Ми це не приймаємо. Ми повинні розробити законопроект, згідно з яким покаранням за спалення американського прапора буде рік тюремного ув'язнення", - заявив Трамп на передвиборчому мітингу в місті Талса в Оклахомі.

Як повідомлялося, під час масових виступів і демонстрацій протесту проти расизму і дій поліції щодо кольорового населення країни були пошкоджені пам'ятники і монументи, а в деяких місцях спалені прапори США.

ЗМІ зазначають, що мітинг в Талсі відбувся в напівпорожньому залі, були не заповнені навіть 19 тис. місць, підготовлених для аудиторії. Залишився незаповненим прихильниками президента і майданчик на відкритому повітрі. Водночас на центральних вулицях зібралися протестувальники, які виступали проти дій Трампа щодо поліцейських, а також кризи суспільної охорони здоров'я, що охопила країну.