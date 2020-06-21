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Скорочення в'їзду на територію США: Трамп займеться робочими візами

Скорочення в'їзду на територію США: Трамп займеться робочими візами
08:21 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина
Очільник Білого дому США Дональд Трамп в інтерв'ю заявив, що Трамп планує ввести нові обмеження на робочі візи в США.

Президент Дональд Трамп заявив, що протягом декількох днів оголосить про введення нових обмежень на візи, щоб скоротити в'їзд на територію країни кількості іноземних робітників.

"Ми збираємося оголосити щось про візи завтра або післязавтра", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

У відповідь на питання про те, чи будуть винятки з нових візових правил, президент сказав, що їх буде дуже мало, і пояснив: "Вони потрібні для великого бізнесу, де є певні люди, які приїжджають на тривалий час, але винятків дуже мало, і вони будуть досить жорсткими".

До США поки не будуть пускати європейців

Разом із тим Трамп відмовився конкретизувати інформацію.

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США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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