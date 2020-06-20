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До США поки не будуть пускати європейців

До США поки не будуть пускати європейців
10:09 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Сполучені Штати поки не планують знімати заборону на в'їзд у країну для мандрівників, що прибувають із країн Шенгенської зони. Про це повідомляє DW.

Президент США Дональд Трамп продовжує спостерігати за ситуацією, проте на даний момент у влади "немає планів" щодо скасування епідеміологічних обмежень у сфері подорожей, повідомив офіційний представник Білого дому у Вашингтоні.

При цьому він підкреслив, що запровадження цих обмежень на самому початку пандемії COVID-19 було винятково важливим для порятунку людських життів у США.

Заборона на в'їзд у країну для мандрівників, що прибувають із країн Шенгенської зони, Трамп запровадив у середині березня, коли відразу в кількох європейських країнах були зафіксовані спалахи коронавірусу. Тоді президент США заявив, що обмеження вводяться на термін до 30 днів. Проте в середині квітня Трамп повідомив, що вони залишаться чинними, поки епідеміологічна обстановка в європейських країнах, що найбільш сильно постраждали від коронавірусу, не покращиться.

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Наприкінці травня глава Білого дому вказав, що зняття заборони на в'їзд до США для європейців залежатиме від прогресу у боротьбі з пандемією.

За даними сайту Worldometers, на ранок 20 червня загальна кількість заражень коронавірусом у США з початку пандемії досягла 2 297 190 випадків. За цим показником країна посідає перше місце у світі.

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США, Дональд Трамп, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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