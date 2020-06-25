У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури

Українців з усього світу запрошують взяти участь в VII Міжнародному фестивалі-конкурсі української культури в Словенії «Берегиня», який пройде з 25 по 29 червня.

Про це повідомляє Міст online.

«Дорогі друзі, партнери! Запрошую вас взяти участь у фестивалі-конкурсі «Берегиня». Цього року він відбудеться у форматі онлайн. Будемо раді бачити як учасників колективи з різних країн світу. Запрошуємо танцювальні колективи, вокалістів, вокальні колективи, майстрів народної творчості. Протягом усього фестивалю будемо знайомитися, спілкуватись, занурюватись у атмосферу тепла та фестивального життя», — закликає Галина Маловшек, засновниця фестивалю та голова товариства українців Словенії «Берегиня».

Конкурс проводитимуть із 25 по 29 червня в місті Жалець, цього року він відбудеться онлайн.

Як зазначають організатори, метою фестивалю є пошук і підтримка молодих виконавців, митців, створення сприятливих умов для реалізації їхнього творчого потенціалу, розвитку, популяризації, збереженню, пропагування, відродження народних промислів та ознайомлення самобутніх культурно-історичних традицій, духовної та матеріальної культури в широких колах дитячої, юнацької та молодіжної творчості, підвищення професійної майстерності юних артистів і виявлення найкращих виконавців у різних напрямках мистецтва.

Організатором фестивалю-конкурсу виступили українці в Словенії — спілка «Берегиня».