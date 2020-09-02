На згадку про Чедвіка Боузмана: художник намалював портрет зірки двома квітками (Відео)

Нещодавно світ вразила новина про смерть актора Чедвіка Боузмана, який виконував роль Чорної пантери в фільмах Marvel.

На згадку про померлого з життя актора Чедвік Боузмана ( "Чорна пантера") художник, відомий як Bou bou, намалював двома гілочками троянд замість пензликів його чорно-білий портрет.

На своїй офіційній сторінці в Інстаграм художник виклав хвилинний відеоролик, в якому підходить до полотна і фарб з парою квітів, а потім починає ними малювати.

На тлі можна почути наспіви з треку Wakanda від композитора Людвіга Йоранссона, який отримав "Оскар" за музику до "Чорної пантери".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BOU BOU (@bouboudesign_) 29 Авг 2020 в 8:19 PDT

Нагадаємо, у Чедвіка Боузман була діагностована третя стадія раку товстої кишки в 2016 році, і ці останні чотири роки він боровся з хворобою, продовжуючи зніматися у фільмах. Актор помер у віці 43 років. Твіт про смерть Чедвіка Боузман став найпопулярнішим в історії Twitter.

Як повідомлялося раніше, Чедвік Боузман встиг озвучити Чорну Пантеру в проекті "Що якщо ...?"