Амурська тигриця обіймає дерево: як виглядає краще фото дикої природи 2020 року

Журі конкурсу фотографів дикої природи Wildlife Photographer of the Year (WPY) визначило переможця.

Кращим фотографом дикої природи став російський фотограф Сергій Горшков. Головний приз на конкурсі йому приніс знімок самки амурського тигра на Далекому Сході.

На фото тигриця ніби обіймає дерево, але насправді вона треться об його кору, щоб залишити на ній свій запах. Таким чином вона мітить територію. Знімок був зроблений в заказнику "Леопардовий", що в Приморському краї.

Глава журі конкурсу Wildlife Photographer of the Year Роз Кідманд-Кокс зазначила, що цей знімок більше схожий на картину маслом.

"Ці двоє - одне", - сказала вона, описуючи знімок.

Адже це і справді так. Тигриця практично злилася з лісом, ставши з деревом одним цілим. Її хвоста практично не видно, можна подумати, що він злився з корінням дерева.

Варто відзначити, що фото зроблене за допомогою фотопастки. Сказати б, до чого тут майстерність автора, адже пастка фотографує автоматично. Однак, тільки фотомайстер дикої природи зможе передбачити появу тварини в тому чи іншому місці. Сергій знав, що тигрицю можна "зловити" в цьому місці, тому і фотопастка була там встановлена.

Так, як амурські тигри знаходяться на межі зникнення, дістати їх фото стає складним завданням. А що б цей знімок був ще й гарної якості - ще більше все ускладнює. Ви тільки подумайте - фотопастка, на яку був знятий переможний знімок простояла в лісі близько 10 місяців, до того, як отримати цей кадр.

Сергій Горшков був оголошений переможцем Її Королівською Високістю герцогинею Кембриджської і телеведучими Крісом Пекхемом і Меган Маккаббін під час онлайн-заходу, організованого Лондонським музеєм природничої історії.