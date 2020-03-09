Помер легендарний актор з серіалу "Гра престолів"

Новини культури:Актор Макс фон Сюдов помер у віці 90 років.

У Франції помер знаменитий актор Макс фон Сюдов.

Про це повідомляє Paris Match. Як розповіла його дружина Катерина фон Сюдов, чоловік помер 8 березня 2020 року. Йому було 90 років.

Макс фон Сюдов народився в 1929 році і за свою кар'єру зіграв у десятках фільмів.

Max von Sydow, de O Exorcista e Game of Thrones, morre aos 90 anos https://t.co/Mr5oqjvSPd pic.twitter.com/rsxHHG1hE8 — omelete (@omelete) March 9, 2020

Нашому глядачеві фон Сюдов найбільше відомий за ролями у фільмах "Екзорцист", "Конан-варвар", "Суддя Дредд", "Острів проклятих", "Зоряні війни: Пробудження сили", де він виконав роль Лор Сан Текке, і "Гра престолів" (роль: Триокий крук).