Відтепер на Porhub можна дививтися тематичні документальні фільми

Стрічка має назву Shakedown та розповідає історію лесбійського стрип-клубу в Лос-Анджелесі, пише Porhub.
Автор проекту – американська режисерка Лейла Вайнтрауб.
"Ми хочемо, щоб нас сприймали як платформу, яку можуть використовувати художники та митці.
Вони часто завантажують контент на порно-сайти, оскільки правилами YouTube або Vimeo забороняється показувати оголене тіло.
Ми вперше презентували повнометражний фільм, і дуже раді цьому", – зазначив бренд-директор Pornhub Алекс Клейн в коментарі The Variety.
Цікаво, що документалка є лише частиною великого проекту над яким художниця працює 15 років.
Під час роботи над стрічкою Вайнтрауб опрацювала понад 400 годин відеоматеріалів.
"Це чудова можливість представити фільми в художньому просторі, де більше відкритості до різноманітності і змісту", – додала художниця.
При цьому вона зазначила, що сподівається залучити до Pornhub більше жінок-користувачів.
Фільм буде доступним для безкоштовного перегляду на платформі протягом березня.