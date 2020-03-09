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Відтепер на Porhub можна дививтися тематичні документальні фільми

Відтепер на Porhub можна дививтися тематичні документальні фільми
20:33 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Українська правда Фото: Twitter

Новини культури:Сайт Porhub, який публікує матеріали порнографічного змісту, вперше оприлюднив на своїй сторінці документальний фільм.

Стрічка має назву Shakedown та розповідає історію лесбійського стрип-клубу в Лос-Анджелесі, пише Porhub.

Автор проекту – американська режисерка Лейла Вайнтрауб.

"Ми хочемо, щоб нас сприймали як платформу, яку можуть використовувати художники та митці.

Вони часто завантажують контент на порно-сайти, оскільки правилами YouTube або Vimeo забороняється показувати оголене тіло.

Ми вперше презентували повнометражний фільм, і дуже раді цьому", – зазначив бренд-директор Pornhub Алекс Клейн в коментарі The Variety.

Цікаво, що документалка є лише частиною великого проекту над яким художниця працює 15 років.

Під час роботи над стрічкою Вайнтрауб опрацювала понад 400 годин відеоматеріалів.

"Це чудова можливість представити фільми в художньому просторі, де більше відкритості до різноманітності і змісту", – додала художниця.

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При цьому вона зазначила, що сподівається залучити до Pornhub більше жінок-користувачів.

Фільм буде доступним для безкоштовного перегляду на платформі протягом березня.

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Интернет, Фильм, Сайт, Документальний фільм, Porhub.
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