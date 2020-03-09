Випущений фінальний трейлер "Чорної вдови" (відео)

Новини культури:Головну роль традиційно виконає красуня Скарлетт Йоханссон.

Marvel свипустили фінальний трейлер фільму "Чорна вдова", заснований на коміксах.

Ролик опублікований на офіційному каналі компанії на YouTube.

Головну роль виконає Скарлетт Йоханссон. Режисером фільму стала Кейт Шортланд. 24-та за рахунком картина кінематографічного всесвіту Marvel.

Події фільму відбуватимуться між картинами «Перший месник: Протистояння» і «Месники: Війна нескінченності». У фільмі буде розказана історія життя Наташі Романофф до приєднання до команди Месників.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер третього сезону кримінального серіалу "Озарк". Відомо, що третій сезон серіалу буде доступний на платформі Netflix 27 березня 2020 року.