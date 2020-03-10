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Крістіан Бейл зіграє лиходія у "Тор-4"

Крістіан Бейл зіграє лиходія у "Тор-4"
12:32 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Кіностудія Marvel готує нову супергеройську кінострічку.

У листопаді 2021 року світ побачить четверту частину фільму "Тор". Та поки новинка кіно ще не вийшла у прокат, акторка Тесса Томпсон розкрила кілька цікавих деталей для глядачів.

Як повідомляє The Wrap, голлівудська зірка підтвердила чутки, що у фільмі "Тор: Кохання і грім" (Thor: Love and Thunder) зіграє знаменитий майстер перевтілень Крістіан Бейл. Саме він постане перед глядачами в образі лиходія. 

"Крістіан Бейл зіграє нашого лиходія, що буде просто фантастично! Я прочитала вже сценарій. Не можу розказувати його деталі, але залишалась під враженнями від нього під час спілкування з Наталі… У фільмі будуть не тільки знайомі обличчя, до нашої команди приєднались і нові люди", – розповіла Тесса Томпсон.

У фільмі "Тор: Кохання і грім" акторка зіграє Валкірія – асгардійську воїнесу, яка раніше була в елітних військах Одіна. Однак у новій кінострічці героїня Тесси Томпсон стане королевою Нового Асгарда.

Вона буде королевою. Якщо вона не зможе знайти пару, просто буде королем і королевою одночасно, – відкрила таємницю своєї героїні акторка. 

Вперше про новий фільм "Тор: Кохання і грім" заговорили влітку 2019 року. Тоді режисер і сценарист Тайка Вайтіні підписав контракт з Marvel на створення супергеройської кінострічки. Згодом на фестивалі Comic-Con було офіційно оголошено, що четверта частина "Тора" вийде у прокат в листопаді 2021 року. Тоді ж розсекретили перших акторів, які точно з'являться у фільмі.

Актори і ролі фільму "Тор: Кохання і грім": 

  • Кріс Гемсворт – Тор, один з месників та колишній король Асгарду
  • Тесса Томпсон – Валькірія, воїн та королева Асгарду
  • Наталі Портман – Джейн Фостер, науковець, колишня дівчина Тора
  • Тайка Вайтіті – воїн раси Кронана
  • Крістіан Бейл – лиходій

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Сюжет нової кінострічки заснований на коміксах Джейсона Аарона "Могутній Тор". У новому фільмі Marvel автори проєкту представлять жіночу версію Тора, яку виконає Наталі Портман. Вже у жовтні 2019 року Тайка Вайтіні зізнався, що сценарій "Тора: Кохання і грім" вже написаний, однак він змінюватиметься у процесі зйомок. Режисер не був впевнений, чи буде екранізована частина, де Джейн Фостер хворіє на рак, але додав, що це "важливий момент у серії коміксів". Тому відповідь на це питання глядачі побачать вже під час перегляду новинки. 

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Кристиан Бейл, Marvel, Афиша, Актор, Прем'єра, Зіграє, Тор: Кохання і грім, Thor: Love and Thunder.
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