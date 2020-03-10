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Фільм "Паразити" встановив рекорд у британському прокаті

Фільм "Паразити" встановив рекорд у британському прокаті
15:11 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:У Великобританії назвали найпопулярніший іноземний фільм усіх часів.

Таке почесне звання отримала кінострічка режисера Пон Чжун Хо "Паразити" (Parasite), яка стала тріумфатором премії Оскар-2020.

Як повідомляє видання Variety, такий висновок експерти зробили після отримання рекордних даних прокату. Наразі у Великобританії "Паразити" зібрали 15,1 мільйона доларів, що вражає! Тільки за один вікенд його транслювали 504 кінотеатри, які принесли до касових зборів понад 600 тисяч доларів. Експерти додали, що кількість кіноманів, які хочуть переглянути оскароносний фільм, не меншає, тому прогнозують, що ці дані будуть ще більшими.

Було прогнозовано, що фільм "Паразити" стане найпопулярнішим фільмом по касовим зборам у Великобританії. І представники кінотеатрів Curzon горді тим, що є частинкою цього історичного моменту, – зазначив генеральний директор мережі кінотеатрів Curzon Філіп Кначбулл. 

Відомо, що 16 років поспіль жодна кінострічка не могла перевершити успіх "Страсті Христові" від Мела Гібсона. Фільм у 2004 році зібрав у британському прокаті 14,5 мільйона доларів. Тому "Паразити" відтепер мають беззаперечну першість. 

Що відомо про фільм "Паразити"

Сюжет фільму "Паразити" будується довкола сім'ї Кі-Тхека. Головним доходом родини є збирання коробок для піци та здача їх у пункти прийому. Однак це зовсім неприбуткова справа, що розуміють усі 4 безробітних.

Та ситуація змінюється, коли старшому сину пропонують хороший заробіток. Це є останньою надією на виживання, що розуміють усі члени родини. Друг хлопця розповідає, що багата сім'я шукає репетитора для доньки, тому він без вагань погоджується на роботу. Для цього його сестра робить фальшиві документи про освіту, з якими хлопець і влаштовується на роботу до заможного бізнесмена. Довірливі люди не знали, який вирок підписали собі в той момент, коли впустили Кі-Ву в домівку.

Кінострічка "Паразити" отримала шалений успіх у світі. Зокрема, Американська академія кіномистецтва віддала режисеру Пон Чжун Хо нагороду Оскар Оскар-2020: “Паразити” стали найкращим фільмом в найпрестижнішій номінації – "Фільм року". Окрім цього, фільм отримав відзнаки на популярних кінофестивалях, зокрема, Каннського.

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В Україні прем'єра кінострічки відбулась 1 серпня 2019 року. У прокаті "Паразити" отримали понад 3,6 мільйона гривень.

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Рекорд, Фильм, Корея, Велика Британія, Паразити.
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