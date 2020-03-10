Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертвувала гроші на боротьбу з коронавірусом

Разом з цим вони запустили краундфандинг, де люди також можуть долучитись до ініціативи та надати кошти для потреб хворих на смертельний вірус.
Відома італійка та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у 100 тисяч євро для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Разом з цим вони закликають охочих допомагати та підтримувати акцію.
"Ми сподіваємось, що ця ініціатива допоможе підвищити рівень усвідомленості цієї хвороби як серед людей в Італії, так і за кордоном, бо це торкається нас усіх", – константувало подружжя. Відомо, що благодійний проєкт розроблений спільно з професором Альберто Зангрілло, керівником відділу кардіоваскулярної та загальної інтенсивної терапії міланської лікарні і є доступним на сайті.
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Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale una raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus (link in bio e stories) Aiutateci a condividere il più possibile
Пізніше, у своєму особистому Instagram К’яра оголосила, що за допомогою цієї благодійної ініціативи (краундфандингу) лише за одну добу зібрано 3,1 мільйона євро. Сама блогерка вражена організованістю співвітчизників та людей з-за кордону, чим висловила невимовну подяку у соціальній мережі Instagram.
Надійшло більше 3 мільйонів євро за 24 години завдяки 165 тисячам пожертвувань з більш ніж 92 країн. Найбільший краудфандинг в Європі! Разом з цим вчора почались й інші краудфандінгові компанії для інших італійських лікарень. Тепер ви вірите, коли я кажу, яка неймовірна сила є у вашому поширенні публікації? Спасибі, і продовжуйте жертвувати, – заявила італійка 10 березня.
Щодо запобіганню зараження вірусом у сім'ї Ферраньї, то блогерка разом з чоловіком та сином Леоном не покидають свого житла у Мілані. Раніше зірка відмовилась від усіх запрошень на Тижні моди в Європі, які проходили у лютому 2020 року.