Як жінці знайомитися з чоловіком після невдалих стосунків

Новини шоу бізнесу:Навіть після невдалих стосунків можна навчитися довіряти чоловікам.

Напевно кожна жінка колись "обпікалася" у відносинах, йшла, грюкнувши дверима, плакала вночі у подушку і присягалася собі, що більше ніколи не стане на цей "слизький шлях". Але час йде, після зими настає весна, і всім нам хочеться людського тепла та ніжності. Як же знову повірити у кохання, почати довіряти чоловікам і все ж таки побудувати своє "довго і щасливо"?

Так, повернути віру у щасливе життя поруч з коханим чоловіком нелегко. Але ще складніше усвідомити, що ви не можете довіритися своєму супутнику. Адже усвідомлення проблеми — це вже 50 % успіху! Спочатку давайте розберемо найбільш поширені життєві ситуації, у яких можна впевнено сказати: вона йому не довіряє.

Занадто багато питань

Часто під час знайомства або на першому побаченні жінки буквально закидають своїх супутників питаннями:

"Що для тебе важливіше — сімейне життя чи кар'єра?"

"Наскільки ти надійний за шкалою від одного до ста?"

"Як закінчилися твої колишні стосунки?"

Погодьтеся, така модель розмови більше нагадує співбесіду, а не приємне спілкування. Задаючи ще не занадто знайомому чоловікові дуже багато питань, ви підштовхуєте його до виходу.

Так, швидше за все, він просто втече. Адже мільйон запитань у знервованому стані — одна з ознак недовіри. З їх допомогою ви порівнюєте супутника з кимось колишнім і подумки ставите відмітки: "начебто ця людина не зробить мені боляче"... Але, вибудовуючи нові відносини, слід думати не про можливе розчарування, а про ваше майбутнє щастя.

Примірка весільної сукні

Ваші стосунки з чоловіком щойно почалися, а ви вже встигли запланувати знайомство з батьками, подумки дали імена майбутнім дітям і вибрали для них університет? Це ще одна ознака недовіри. Ви можете заперечити, що такий поспіх пов'язаний з цим почуттям. Насправді, ви просто "поспішаєте встигнути", адже боїтеся, що коханий може залишити вас будь-якої миті. А ось зі штампом у паспорті та трьома дітьми зробити це трохи складніше.

Не варто "бігти попереду потяга" лише тому, що колись від вас пішов чоловік (скасувалися заручини, ви залишилися сама з дитиною на руках). Подібний поворот можливий і у нових відносинах, але швидкість їх розвитку жодним чином не вплине на кінцевий результат.

Невірним вхід заборонено

Якщо дівчину колись кинули, тепер вона дуже боїться знову наступити на ті ж "граблі". Боїться настільки, що навіть пише про це в анкетах на сайтах знайомств:

"Бабії — йдіть повз."

"Шукаю вірного і відданого."

Чоловіки не знайомляться з такими жінками, не кличуть на побачення і, тим більше, не заводять відносин. У першу чергу тому, що відчувають ту саму недовіру, яка червоною ниткою йде крізь анкету. "Поряд з такою ані у бар з друзями, ані на барбекю з колегами", — думають чоловіки й виявляються праві. Відпустіть ситуацію минулих днів і почніть нові відносини з чистого аркуша — без безпідставних звинувачень.

Наречена-втікачка

Домовитися з чоловіком про зустріч і не прийти. У останню мить змінити плани та залишитися вдома замість побачення. Що це — махровий егоїзм чи підсвідомий страх?

Часто гарні і розумні жінки настільки розчаровані у чоловіках, що відтягують початок нових відносин як лише можуть: "Я ще недостатньо його знаю. Ось поспілкуємося ще півроку-рік, і, можливо, тоді..."

Адже з таким ставленням до життя "тоді" може взагалі не настати. Беріть себе в руки та ризикуйте, а щоб "підстрахувати" себе, отримайте підтримку досвідчених тренерів у сфері любові і стосунків. Зрештою, побачення у кафе або запрошення поїхати до чоловіка за кордон не зобов'язують вас до відносин. А раптом він — той самий чоловік вашої мрії, а ви втратите його через банальну нерішучість?

"Я не гідна..."

"Я боюся зробити (сказати) щось не так. Боюся відкритися, показати йому, яка я є насправді. Він не візьме мене такою, піде, втече..."

Звичайно, ніхто не виключає і такого розвитку подій. Але, як кажуть, хто не ризикує — той не п'є шампанського, а не помиляється лише той, хто нічого не робить. Так, створити нові гармонійні відносини нелегко. Але якісні відносини — це приємна подорож до кращої версії себе, тієї, у якої все складається якнайкраще.

Можливо, ваша внутрішня недовіра заснована на дитячих травмах або минулих невдалих відносинах. А, можливо, ви недостатньо цінуєте себе, вважаючи, що не гідні щастя. Ще одна межа недовіри — надмірна довіра у минулому: колись ви цілком віддалися у руки чоловіка, який вас зрадив, а тепер боїтеся довіритися новій людині.

Навчіться вибудовувати кордони — ви не повинні повністю довіряти новому партнеру своє життя, але і підозрювати його у всіх "смертних гріхах" не варто. Довіра у відносинах вибудовується поступово, через ніжність і турботу з обох сторін. З часом ви зможете побороти внутрішні страхи і створити гармонійні відносини з чистого аркуша, не вносячи у них вантаж минулих невдалих відносин.

Як знову почати довіряти чоловікам

Ось деякі поради, які допоможуть вам у цьому:

Досягніть внутрішньої гармонії

Без згоди з собою ви і далі будете вибирати "негармонійних" чоловіків, відносини з якими не принесуть щастя. Усвідомивши, що ви гідні бути поруч з коханим і люблячим чоловіком, ви почнете притягувати саме таких людей

Йдіть назустріч своїй людині

Пам'ятайте, що до берегів річки зазвичай прибиває те, що пливе за течією, а щоб зловити золоту рибку, потрібно вирушити до вируючих потоків.

Візуалізуйте своє щасливе майбутнє

Після того як ви уявите прийдешнє щастя, обміркуйте головні кроки, які допоможуть до нього прийти. Спробуйте зрозуміти, у чому була причина руйнування ваших попередніх стосунків, проаналізуйте чинники, які цьому сприяли.

Виконайте "роботу над помилками"

Помилки у відносинах стануть для вас безцінним досвідом. Крок за кроком ви навчитеся знову довіряти та вибудовувати гармонійні відносини. Почніть з малого — довірте чоловікові вигулювати собаку вранці, поливати кімнатні рослини, придбати квитки на курорт... З часом ви почнете довіряти більше і більше, і у результаті зможете повноцінно спертися на кохану людину, не боячись впасти. Навчаючись знову довіряти чоловікові, не забувайте, плекати і підживлювати свою самооцінку, адже лише сильні та відкриті люди здатні жити у гармонії з навколишнім світом і довіряти йому.

Уявіть собі швидку течію, яку ви намагаєтесь подолати, щоб перетнути річку. Якщо вам це вдається, опинившись наодинці зі стихією наступного разу, ви підсвідомо спробуєте піти за раніше вивченим маршрутом — тим, що колись вивів вас на сушу.

Часто колишні відносини нагадують ту саму річку, яку ви змогли перетнути. Вам може здатися, що уторована доріжка відносин — найвірніша, і наступного разу ви будете підсвідомо йти за минулим, вже відомим сценарієм. Але якщо в ньому ви припускалися помилок, то у майбутньому продовжуєте "ходіння" циклічним, свідомо неправильним шляхом. Ваша мета — розірвати замкнене коло і вийти на новий рівень гармонійних відносин. Можливо, ваш шлях до щастя не буде легким і коротким, але точно приведе вас до заповітної мети — життя з коханим і люблячим чоловіком.