На думку чоловіків, які риси характеру в жінках є ідеальними

Новини шоу бізнесу:Якості, які важливі для сильної половини людства.

У чоловіків і жінок абсолютно різне уявлення про ідеал, а про ідеальну жінку і поготів. Для жінки швидше важливий зовнішній вигляд і можливість розвинутися як особистість. Чоловікам важливі внутрішні якості.

Ніжність

Дівчина повинна бути ніжною. Навіть в обстановці, коли необхідно проявити твердість, ніжність повинна проглядатися в манерах, словах, кожному русі.

Світлоокі завойовниці

Як правило, у жінок, що володіють світлими очима, погляд відрізняється від карооких красунь. Сяючий погляд з-під густих вій манить і заворожує.

Аромат

Ідеальна жінка повинна ідеально пахнути. Аромат повинен повністю відповідати вашому характеру. Це звучить дивно, але чоловіки при знайомстві часто принюхуються до жінки. Аромат є для них основним.

Вигини

Для більшості чоловіків ідеальна фігура часто займає перше місце серед жіночих достоїнств. І вона здатна затьмарити багато недоліків.

Жіночність

Попри обраний образ і бажаний стиль, жінка повинна бути жіночною. Чоловіки цінують цю якість і не здатні перед нею встояти.

Наявність ямочки на підборідді

Ямочка на підборідді є не у всіх жінок, саме тому вона приваблює чоловіків. Таку жінку вони вважають унікальною і, можливо, навіть ідеальною.

Француженки

Франція — країна любові, а француженки, на думку чоловіків, кращі коханки. Саме тому все, що нагадує їм про Францію, вважається ідеальним.

Розпущене довге волосся

Довге волосся подобається не тільки жінкам, але і чоловікам. А точніше, вони від довгих розпущених локонів без розуму.

Брюнетки

Пекучі брюнетки завжди приваблювали чоловіків. На їх думку, це найбільш пристрасні жінки. Хоча і відрізняються запальним характером і яскравим темпераментом.

Ініціатива

Чоловіки не люблять жінок, які не проявляють ініціативу. Ті, хто чекають першого кроку від чоловіків здаються нудними і нецікавими.

Впевнені, що багато жінок з ними не погодяться. Але так вже склалося. Чоловіки і жінки говорять на різних мовах, думають по-різному і відчувають кожен по-своєму.