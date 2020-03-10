На думку чоловіків, які риси характеру в жінках є ідеальними

У чоловіків і жінок абсолютно різне уявлення про ідеал, а про ідеальну жінку і поготів. Для жінки швидше важливий зовнішній вигляд і можливість розвинутися як особистість. Чоловікам важливі внутрішні якості.
Ніжність
Дівчина повинна бути ніжною. Навіть в обстановці, коли необхідно проявити твердість, ніжність повинна проглядатися в манерах, словах, кожному русі.
Світлоокі завойовниці
Як правило, у жінок, що володіють світлими очима, погляд відрізняється від карооких красунь. Сяючий погляд з-під густих вій манить і заворожує.
Аромат
Ідеальна жінка повинна ідеально пахнути. Аромат повинен повністю відповідати вашому характеру. Це звучить дивно, але чоловіки при знайомстві часто принюхуються до жінки. Аромат є для них основним.
Вигини
Для більшості чоловіків ідеальна фігура часто займає перше місце серед жіночих достоїнств. І вона здатна затьмарити багато недоліків.
Жіночність
Попри обраний образ і бажаний стиль, жінка повинна бути жіночною. Чоловіки цінують цю якість і не здатні перед нею встояти.
Наявність ямочки на підборідді
Ямочка на підборідді є не у всіх жінок, саме тому вона приваблює чоловіків. Таку жінку вони вважають унікальною і, можливо, навіть ідеальною.
Француженки
Франція — країна любові, а француженки, на думку чоловіків, кращі коханки. Саме тому все, що нагадує їм про Францію, вважається ідеальним.
Розпущене довге волосся
Довге волосся подобається не тільки жінкам, але і чоловікам. А точніше, вони від довгих розпущених локонів без розуму.
Брюнетки
Пекучі брюнетки завжди приваблювали чоловіків. На їх думку, це найбільш пристрасні жінки. Хоча і відрізняються запальним характером і яскравим темпераментом.
Ініціатива
Чоловіки не люблять жінок, які не проявляють ініціативу. Ті, хто чекають першого кроку від чоловіків здаються нудними і нецікавими.
Впевнені, що багато жінок з ними не погодяться. Але так вже склалося. Чоловіки і жінки говорять на різних мовах, думають по-різному і відчувають кожен по-своєму.