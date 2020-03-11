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Роман Джейн Остін "Емма" екранізували: сюжет і трейлер (Відео)

Роман Джейн Остін "Емма" екранізували: сюжет і трейлер (Відео)
06:56 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:За останню чверть століття "Емму" екранізували чотири рази. Переваги цієї версії — вдалий кастинг, багато уваги до костюмів і "чистота" кадрів.

До Алісії Сілверстоун, Гвінет Пелтроу і Кейт Бекінсейл приєднується ще одна Емма – Аня Тейлор-Джой. Незважаючи на втому глядачів від сюжету добре знайомого роману Джейн Остін, фільммейкери зупинитись не можуть.

"Емма" – найсмішніший роман Джейн Остін, і водночас найменш насичений подіями. Головна героїня – молода і приваблива снобка, яка інколи комічно потрапляє в оману, інколи необдумано жорстока, але все ж керується добрими намірами. Свій снобізм юна Емма усвідомлює менше за глядача і навряд чи здатна на більшу глибину самоаналізу. Не вдаватимемось у переказ сюжету, бо пригоди 21-річної "свахи" добре знайомі більшості потенційних глядачів.

Фільм, знятий за класичним британським романом, виглядає відповідно, тобто, всіма можливими способами відображає свою епоху. Будівлі, інтер’єри, декорації, костюми вдало витримані у манері кінця XVIII – початку XIX століття. Реконструкція епохи – один із ключових аргументів на користь фільму. Режисер Отем де Вайлд має багатий досвід фотографа і це читається у композиції та студійній "чистоті" кадрів. Нова "Емма" – візуальне задоволення у першу чергу. Але підійде воно для тих, хто оцінить роботу над костюмами і готовий витримати повільний темп оповіді.

Успіх чи провал екранізацій на кшталт цієї, у більшості залежить від "хімії" між центральною парою акторів. Зрештою, це кіно виключно про почуття і емоції, ще й стримано-аристократичні, де найбільшою сексуальною напругою між партнерами може бути танець на балу чи промовистий погляд. Благо, у Ані Тейлор-Джой та Джонні Флінна все впорядку із магнетизмом між персонажами, це читається з екрану і навіть трохи інтригує (що у випадку пере-пере-перевикористаного сюжету – чималий плюс). Деякі персонажі стрічки не відповідають своїм книжковим образам, що може збити з пантелику глядача, знайомого з цією історією, чи читача, який зовсім не так уявляв собі дійових осіб.

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Фільм "Емма" не приносить нічого категорично нового у вже зняті екранізації, але добре тримається купи, як самобутній твір, завдяки вдалій структурі, акторам і антуражу. Підійде поціновувачам творів Джейн Остін, любителям "олдскульної" романтики і Англії епохи Регентства.

На IMDb кіно оцінили у 7.0. Обмежень по віку у "Емми" немає/

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Роман, Джейн Остин, Экранизация, Трейлер, Сюжет, Эмма.
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