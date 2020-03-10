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Як правильно поститися без шкоди для здоров'я

Як правильно поститися без шкоди для здоров'я
16:03 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 112.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Цьогоріч Великий піст, який передує Великодню, продовжиться з 2 березня по 18 квітня.

Великий та Успенський піст називають суворим, тому що вони передбачають відмову від будь-якої їжі тваринного походження і від продуктів, до складу яких вона входить: м'яса, риби, яєць, молочних продуктів та морепродуктів.

Їсти рибу протягом посту дозволяється лише в Благовіщення 7 квітня, у Вербну неділю 12 квітня. А 11 квітня, у Лазареву суботу, можна їсти рибну ікру.

У понеділок, середу і п'ятницю у Великий піст не можна вживати в їжу олію і продукти, які піддалися термічній обробці.

Вагітним і годуючим жінкам, дітям до 14 років і тим, хто зайнятий важкою фізичною працею, церква допускає послаблення і дозволяє не постити.

Як підготуватися до Великого посту

Навіть якщо ви не плануєте дотримуватися всіх канонів Великого посту, відмова від тваринної їжі майже на два місяці - це стрес для організму, який звик до м'ясної їжі.

Тому перед тим, як почати постити, бажано проконсультуватися з лікарем.

Важливо! Ні в якому разі не можна наїдатися м'яса перед Великим постом – цим ви нашкодите своїм ниркам і печінці.

У Великий піст дуже важливо по максимуму замінити тваринний білок на рослинний. Замість м'яса можна їсти:

  • соєве молоко, соєве м'ясо, сир тофу;
  • квасоля;
  • сочевиця;
  • нут або хумус;
  • арахіс, мигдаль, волоські горіхи, фундук;
  • пшениця, кукурудза;
  • шпинат, брокколі, спаржа.

Також важливо пам'ятати про денні норми білка. Для людей з невеликою або середньою фізичною активністю норма білка в день – 1-1,5 г на кілограм ваги.

З незвички шлунково-кишковий тракт може відреагувати на гори клітковини, які потім будуть основою вашого раціону, підвищеним газоутворенням. Тому привчайте організм до такого харчування вже зараз: щоранку снідайте кашею, а полудень хай складається з фруктів або овочів (достатньо одного великого плоду або двох поменше).

Як ефективно очистити організм від токсинів

Сам Великий піст з незвички при харчуванні тільки рослинною їжею спочатку може переслідувати відчуття голоду. Приборкати його можна так: при нестримному бажанні знову поїсти пийте воду в прикуску з сіллю (на склянку води кілька крупинок); готуйте їжу і будете їсти з посуду червоного, синього, бузкового і темно-зеленого кольорів — вони знижують апетит; включіть до раціону страви з яблук, гарбуза, квасолі та горіхів: хром у них теж зніме гостроту голоду за рахунок підвищення чутливості тканин до інсуліну, а магній і цинк знизять нервозність — супутницю почуття голоду.

Піст — хороший спосіб схуднути?

Якраз навпаки. З точки зору дієтології позбавлення себе тваринного білка — це найгірший спосіб скинути вагу. Якщо в раціоні довго не вистачає тваринного білка, схуднути можна тільки за рахунок м'язової тканини. Це некорисне, неправильне з точки зору дієтології схуднення". З тієї ж причини небезпечно довго голодувати.

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Їжа, Харчування, Піст, Користь їжі.
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