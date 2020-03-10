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Як ефективно очистити організм від токсинів

Як ефективно очистити організм від токсинів
15:28 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 112.ua Фото: unsplash

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Кожна людина хоча б раз у житті замислювалася про те, щоб очистити свій організм від токсичних речовин. Однак не завжди зрозуміло, як зробити це правильно і при цьому не нашкодити здоров'ю. Сьогодні ми розповімо про основні правила детоксикації організму.

Правильне харчування

Значну частину токсинів людина отримує з вживаної нею їжі. З цієї причини фахівці рекомендують відмовитися від перероблених продуктів, зокрема ковбас, а також напівфабрикатів. Крім того дуже важливо включити в раціон клітковину. При цьому якщо ви до цього використовували її в невеликих кількостях, починати краще з невеликих порцій.

Приготування і зберігання їжі

Велику роль в очищенні організму відіграє не тільки, що ми їмо, але і як ми готуємо їжу. При смаженні продуктів на сильному вогні відбувається виділення небезпечних компонентів, тому не економте час — готуйте всі страви на слабкому вогні, віддаючи перевагу керамічному, чавунному посуду, а також виробам з нержавіючої сталі. Зберігати вже приготовлену їжу, краще в скляному посуді.

Правильні засоби по догляду

Токсини можуть потрапляти в організм і з косметичними продуктами, які ми наносимо на тіло. З цієї причини необхідно користуватися виключно натуральними засобами по догляду за шкірою, а також натуральною косметикою.

Фізичні вправи

Заняття спортом — відмінний помічник при детоксикації. Якщо у вас є хронічні захворювання, то краще відвідати вашого лікаря і з'ясувати, який рівень фізичного навантаження припустимий у вашому випадку.

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Приймання лікарських препаратів тільки за призначенням лікаря

Деякі люди можуть не звертатися за медичною допомогою і вирішують приймати ліки самостійно. Цього робити не потрібно. По-перше, ви можете погіршити свій стан, а по-друге, збільшити кількість токсичних речовин в організмі.

Стежте за чистотою свого будинку

Результати численних експериментів показали, що всередині житлових приміщень знаходиться в рази більше небезпечних речовин, ніж на вулиці. Тому дуже важливо регулярно проводити прибирання свого будинку. Крім цього засоби по чищенню повинні бути максимально натуральними. Регулярно провітрюйте приміщення, не забувайте виконувати вологе прибирання, і зволожувати повітря. Крім того перевірте наявність у вас в будинку цвілі. Якщо вона буде виявлена, вам варто проконсультуватися з фахівцем про те, як правильно її вивести.

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Организм, Детоксикация, Токсині, Дієта, Очищення.
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