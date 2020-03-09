Як зміцнити свій імунітет навесні: поради медиків

Новини шоу бізнесу:У міжсезоння робота імунної системи погіршується.

Після зими організм виснажений по ряду причин, включаючи дефіцит поживних речовин і вітамінів. Щоб не хворіти навесні і відчувати себе добре, необхідно зміцнити імунітет.

Експерти розробили дев'ять простих правил, які допоможуть в цьому питанні:

1. Намагайтеся більше перебувати на свіжому повітрі.

Це найпростіший спосіб отримання важливого вітаміну D. До того ж, прогулянки - це хороша профілактика ожиріння, безсоння і сезонної депресії.

2. Повноцінний сон.

Організм потребує якісного відновлення, тому потрібно спати як мінімум 7-8 годин щодня. Недолік сну робить організм більш сприйнятливим до різного роду хвороб. До того ж, повноцінний сон захищає від поганого настрою і покращує розумову діяльність.

3. Подбайте про якісний відпочинок.

Щоб депресія не застала зненацька, потрібно балувати себе приємними речами і не допускати накопичення стресу. Тому варто частіше робити те, що подобається: читати книги, ходити до кафе, відвідувати концерти та виставки, іноді просто валятися на дивані і слухати музику.

Також не забувайте приймати гарячу ванну за 1-2 години до сну: вода має прекрасну здатністю знімати напругу.

4. Змініть косметику.

Шкірі більше не потрібен захист від холоду. Найкраще сконцентруватися на зволоженні і при необхідності - живленні. Також подбайте про те, щоб новий крем мав високий рівень захисту від ультрафіолету.

5. Підберіть якісне взуття.

Якщо взимку ви носили зручні чоботи, а навесні різко захочете перейти на високі підбори, то постраждають ваші суглоби. Підберіть перехідне взуття, яка підготує вас до шпильок.

6. Перевірте свою аптечку.

Якщо ви алергік, то пора закупити антигістамінні засоби. Найпоширеніші види алергічних реакцій проявляються саме навесні.

7. Намагайтеся більше рухатися.

Почніть займатися спортом. Це дозволить вам скинути накопичені за зиму кілограми і допоможе зміцнити імунну систему.

8. Харчування.

Саме час відмовитися від шкідливої їжі (м'ясних напівфабрикатів, фастфуду, копченого, солоного, смаженого), знизити кількість солі і цукру. Більше уваги продуктам рослинного походження, які містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Також не слід забувати про те, що необхідно випивати по два літри води щодня.

9. Вітаміни.

Вибирати комплекс самостійно не варто, оскільки ви не можете точно знати, чого саме не вистачає вашому організму. Тому слід проконсультуватися з лікарем про відповідний вітамінно-мінеральний комплекс.