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Для поціновувачів чаю - поради, як правильно заварювати напій

Для поціновувачів чаю - поради, як правильно заварювати напій
15:02 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Протягом багатьох століть чай залишається одним з найпопулярніших напоїв, але як заварити його правильно, без шкоди для смаку й аромату, читай далі.

Ми всі неправильно заварюємо чай. Хочете дізнатися чому?

Що може бути простіше, ніж заварити чай? Але ви здивуєтеся, коли зрозумієте, як багато помилок ми здійснюємо, заварюючи чай кожен день. Вчимося все робити правильно.

Водопровідна вода — не для чаю!

«Вода — мати чаю» — кажуть китайці, тому найголовнішим правилом в приготуванні чаю залишається якість питної води. Вода повинна бути максимально м'якою, з низьким вмістом кальцію та інших мінеральних речовин. Водопровідна вода — на жаль — не підходить для заварювання чаю, краще використовувати бутильовану очищену воду від хороших виробників.

Жива і мертва вода

Для заварювання чаю завжди використовуйте тільки воду, яка кипіла один раз. В такій воді більше кисню, а його наявність вкрай важливо для розкриття смаку й аромату чаю.

Зелений чай: тільки делікатний підхід!

Зелений чайний лист дуже ніжний і легко «обпалюється» об крутий окріп, тому для заварювання краще вибрати щадну температуру води — 80 градусів, щоб листки не переварилися і не дали гіркий настій. Гарячу воду можна остудити або просто не доводити до кипіння, в залежності від якості вихідної питної води (якщо вода неякісна, то правильно буде довести її до кипіння, а якщо виробник води перевірений, таку воду до кипіння можна не доводити).

Крім того, є маленька хитрість: при заварюванні зеленого чаю в чайнику, не закривайте кришку щільно, щоб чай не «запарився» і вийшов більш ніжним.

Чорний чай любить гарячу воду!

На відміну від зеленого, чорний (або червоний) чай, навпаки, варто заварювати водою високої температури (95-100), так його властивості розкриваються краще. Ці ж рекомендації застосовні для трав'яних зборів.

«Улун» — знаменитий і примхливий

Аромат і смак чаю «Улун» найкраще розкривається при температурному режимі 90 градусів. «Улун» — це чай середньої ферментації, він окислений лише частково, тому крутий окріп обпече ніжний чайний лист (аналогічно тому, як це відбувається з зеленим чаєм) і вб'є аромат в готовому напої.

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У чому заварювати?

Найбільш відповідним посудом для заварювання чаю є фарфор і скло, тому, що вони нейтральні й не заважають повноцінно розкриватися чайному смаку й аромату. У рідкісних випадках також підходить глиняний посуд. Але використовувати його можна лише для одного виду чаю, тому, що глина має «пам'ять». Середній час заварювання чаю становить від трьох до п'яти хвилин. Швидше можна заварити зелений чай, тому, що зелені листочки дуже ніжні.

Трав'яні та фруктові чаї

На відміну від чайного листа, для трав'яного і фруктового чаю немає особливих приписів: трав'яний чай заварюється так: 1 чайна ложка на 200 мл (1 г=100 мл). — 100 С окріп, настоювати від 5 до 10 хвилин.

Фруктовий чай: 1 чайна ложка на 100 мл (2 г=100 мл). — 100 С окріп, настоювати 5-7 хвилин, додати цукор за смаком.

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Чай, Улун, Зелений чай, Чорний чай, Заварювання чаю.
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