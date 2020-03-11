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"Стволи Акімбо" з Деніелом Редкліффом у головній ролі: сюжет і трейлер

"Стволи Акімбо" з Деніелом Редкліффом у головній ролі: сюжет і трейлер
10:45 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Деніел Редкліфф бігає по місту в трусах, халаті та смішних тапочках. Бо треба добре думати перед тим, як ображати когось в інтернеті.

"Стволи Акімбо" – бездумний, слабкий на сюжет, але багатий на екшен фільм, з карикатурними персонажами і епілептичним монтажем. В центрі історії далеко не Гаррі Поттер, з яким досі асоціюють Редкліффа, а програміст-невдаха. Такий, наче з анекдоту втік: тихо пише код, терпить знущання рядового менеджера, дивиться на фотки колишньої і страждає, заливається вечорами пивом і зливає злість на своє нікчемне життя у коментарях в мережі. Аж поки одного вечора не ображає хлопців, які не лінуються знайти його домашню адресу. І тут жарт про "по ІР вичислю" вже не виглядає таким смішним.

Головний персонаж примусово влітає в реаліті-гру Скізм, де перемагає той, хто вбиває противника. В результаті операції у сумнівному (напевно, не продезинфікованому) приміщенні, Редкліфф прокидається з прикрученими до рук пістолетами і не може ні вдягнути щось окрім трусів і домашніх тапочок, ні в туалет сходити без страху щось собі випадково відстрілити.

Основний фокус фільму не на сюжеті, а на динаміці. "Стволи Акімбо" практично зшиті з кривавих кадрів і дурнуватих жартів, які зрідка перериваються заради банальних діалогів. Заїжджених тем кібербулінгу, жорстоких реаліті-шоу і залежності від інтернету достатньо, аби дати привід для стрілянини, на більше творці фільму і не зазіхають. Жодного реалізму, тільки гори відстріляних набоїв і літри розлитого кетчупу, який тече з ран кривдників нашого любого міленіала-інтернет троля. При цьому, він старається пропагувати мир і дуже не хоче нікого вбивати (та й стріляти, м’яко кажучи, не вміє).

"Стволи Акімбо" нагадують ігровий комічний шутер, в якому чомусь опинився Гаррі Поттер, ще й без палички. Поганці тут виїжджають не за рахунок дій, а завдяки яскравій зовнішньості. Дуже шкода, що так і не показали обличчя одного чувака в масці, яку "якщо зняти, то кошмари снитимуться" – це головна інтрига фільму.

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Кінцівка у фільму дурнувата, але який фільм – така й кінцівка. Дика нарізка кадрів, жартів, фріків і частин їхніх тіл закінчується натяком на можливий сиквел. Все залежить від того, як ми з вами сприймемо фільм. Зрештою, "Стволи Акімбо" – хороший варіант для гаяння часу. Його рейтинг на IMDb – 6.5. Дивитись рекомендують лише повнолітнім.

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Все по темі:

Гарри Поттер, Трейлер, Дэниел Рэдклифф, Сюжет, Афиша, Прем'єра, Стволи Акімбо.
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