11 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Новини України:11 березня - 70-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 295 днів.

У цей день світ відзначає Всесвітній день водопроводу та Всесвітній день мусульманської культури, миру і діалогу. У Великобританії святкують День відмови від куріння, в США - День вівсяних вафель з горіхами і День преклоніння перед інструментами, у Ліберії - День прикраси могил, у Таджикистані - День друку, в Лесото - День Мошвешве, в Литві - День відновлення незалежності.

Пам'ятні дати 11 березня, річниці та події

В 105 році в Китаї Цай Лунь отримав папір із волокон бамбука.

У 1851 році у Венеції відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Ріголетто".

У 1878 році у французькій Академії був продемонстрований фонограф, але винахід оголосили шарлатанством.

У 1921 році дружина короля Великобританії Георга V Марія стала першою жінкою, що отримала почесну докторський ступінь Оксфордського університету.

У 1967 році вийшов перший сингл групи Pink Floyd, що містить дві композиції, - Arnold Layne та Candy And А Currant Bun.

У 1970 році Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні.

У 1976 році американка, спадкоємиця мільярдного стану Патті Хьорст була засуджена до семи років в'язниці за участь у збройному пограбуванні. У травні наступного року її випустили з п'ятирічним випробувальним терміном.

У 2011 році у північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 9 балів, що спричинило руйнівне цунамі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 березня вшановує пам'ять святителя Порфирія, архієпископа Газского, який жив у 5 столітті. У народі день називається Порфирій Пізній.

На Порфирія мудрі люди говорили: "Рання весна нічого не варта, а пізня - обдурить". Незважаючи на наближення тепла, селяни боялися братися за польові роботи, адже небезпека заморозків ще велика.

Що сьогодні не можна робити

Не можна знайомитися з дівчатами і жінками. Вважалося, що в них на Порфирія може вселитися Кікімора.

Прикмети на 11 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- повернулися перелітні птахи – чекай доброго врожаю;

- птахи будують гнізда на сонячній стороні будинків і дерев - літо буде холодним, на північній стороні – чекають погожі дні.

11 березня іменини Іменини у Порфирія, Севастіана, Сергія, Миколая, Анни, Петра і Івана.