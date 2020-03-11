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Стали відомі подробиці про кіноновинку Marvel - "Вічні"

Стали відомі подробиці про кіноновинку Marvel - "Вічні"
12:47 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:У Голлівуді завершили зйомки нового фільму від Marvel - "Вічні" (The Eternals).

Та поки кінострічка не вийшла у прокат, актори вирішили підігріти цікавість кіноманів, розкривши кілька секретів сюжету.

Як передає Deadline, Кумейл Нанджані, який зіграв Кінго, розповів, що на глядачів чекатиме сюрприз. Чи не вперше у фільмі Marvel виконають танець у стилі Боллівуду.

За словами актора, станеться це всього в одній сцені, до якої залучать понад 50 професійних танцівників. Упродовж кількох місяців Кумейл вивчав усі рухи, тому з гордістю назвав себе зіркою Боллівуду.

 
 
 
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I never thought I’d be one of those people who would post a thirsty shirtless, but I’ve worked way too hard for way too long so here we are. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. I found out a year ago I was going to be in Marvel’s Eternals and decided I wanted to transform how I looked. I would not have been able to do this if I didn’t have a full year with the best trainers and nutritionists paid for by the biggest studio in the world. I’m glad I look like this, but I also understand why I never did before. It would have been impossible without these resources and time. So big thanks to @grantrobertsfit who started working with me at the beginning of the year and made me understand true physical pain for months and months. Then, once we started shooting, a massive thanks to @davidhigginslondon and his team (@ellispartridge, @thebeardypt, @tomcheesemanfitness) for training me almost every day and making me strong, limber and injury free. I can almost touch my toes now. (And thank you for forcing me to do cheat meals David.) Matthews Street Catering for their delicious and healthy meals. And finally, the biggest thanks goes to @emilyvgordon for putting up with me complaining and talking about only working out and dieting for the last year. I promise I’ll be interesting again some day. #thirstyshirtless (Photo by @markupson.) (edit: I left off one very important person: @lancecallahan who trained me for 6 years and helped me build the foundation I could use to do this. Thank you!)

Публикация от @ kumailn

"Багато всього відбудеться. Мого персонажа, наприклад, можна описати так: "Добре, що я повинен залишатися таким, як є, але ніхто цього не має знати"… Ми не можемо розсекречувати деталі сюжету, але я став найбільшою зіркою Боллівуду в цьому фільмі. Я готувався місяцями до танців в одному епізоді. Це справжні тренування! Залучені 52 танцюристи, 51 з яких – професіонали, і ще я!" – з гумором розповів Кумейл Нанджані. 

Окрім цього, журналістам Heroic Hollywood вдалось підтвердити здогадки прихильників Marvel, що у фільмі буде показано любовний трикутник. Кіномани підозрювали, що він виникне між Серсі (Джемма Чан), Ікарісом (Річард Медден) та Дейном Вітменом (Кіт Гарінгтон). Акторка Джемма Чан підтвердила цю інформацію.  

 
 
 
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Thank you @vanityfairitalia : @maxvadukul

Публикация от Gemma Chan (@gemma_chan)

Серсі – це та, хто має найбільший зв'язок з людьми. Дійсно, вона навіть матиме дві історії кохання. Це стало однією з причин, чому мене привабив цей проєкт від Marvel, – поділилась вона.

Фільм "Вічні" розкаже глядачам про інопланетну расу, створену небожителями. Всі вони безсмерті та живуть уже понад 7000 років. Саме їм належить захистити людство від своїх агресивних співбратів, які також володіють надприродною силою. Згідно з тизером, протистояння буде запеклим. 

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Про зйомки новинки Marvel оголосили ще наприкінці липня 2019 року. Тоді представники Marvel заявили, що їм вдалось вмовити Анджеліну Джолі зіграти роль Тени. Окрім неї, у фільмі зіграли Сальма Гаєк, Кіт Герінгтон, Річард Мадден, Джема Чан, Кумейл Нанджані. Прем'єра запланована на 6 листопада 2020 року.

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Marvel, Прем'єра, Зйомки, Подробиці, Вічні, Кіноновинка.
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