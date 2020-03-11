Стали відомі подробиці про кіноновинку Marvel - "Вічні"

Новини культури:У Голлівуді завершили зйомки нового фільму від Marvel - "Вічні" (The Eternals).

Та поки кінострічка не вийшла у прокат, актори вирішили підігріти цікавість кіноманів, розкривши кілька секретів сюжету.

"Багато всього відбудеться. Мого персонажа, наприклад, можна описати так: "Добре, що я повинен залишатися таким, як є, але ніхто цього не має знати"… Ми не можемо розсекречувати деталі сюжету, але я став найбільшою зіркою Боллівуду в цьому фільмі. Я готувався місяцями до танців в одному епізоді. Це справжні тренування! Залучені 52 танцюристи, 51 з яких – професіонали, і ще я!" – з гумором розповів Кумейл Нанджані.

Окрім цього, журналістам Heroic Hollywood вдалось підтвердити здогадки прихильників Marvel, що у фільмі буде показано любовний трикутник. Кіномани підозрювали, що він виникне між Серсі (Джемма Чан), Ікарісом (Річард Медден) та Дейном Вітменом (Кіт Гарінгтон). Акторка Джемма Чан підтвердила цю інформацію.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thank you @vanityfairitalia : @maxvadukul Публикация от Gemma Chan (@gemma_chan) 6 Мар 2020 в 1:42 PST

Серсі – це та, хто має найбільший зв'язок з людьми. Дійсно, вона навіть матиме дві історії кохання. Це стало однією з причин, чому мене привабив цей проєкт від Marvel, – поділилась вона.

Фільм "Вічні" розкаже глядачам про інопланетну расу, створену небожителями. Всі вони безсмерті та живуть уже понад 7000 років. Саме їм належить захистити людство від своїх агресивних співбратів, які також володіють надприродною силою. Згідно з тизером, протистояння буде запеклим.

Про зйомки новинки Marvel оголосили ще наприкінці липня 2019 року. Тоді представники Marvel заявили, що їм вдалось вмовити Анджеліну Джолі зіграти роль Тени. Окрім неї, у фільмі зіграли Сальма Гаєк, Кіт Герінгтон, Річард Мадден, Джема Чан, Кумейл Нанджані. Прем'єра запланована на 6 листопада 2020 року.