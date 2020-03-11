Донька Міли Йовович знялась у фільмі від Marvel

12-річна Евер дебютувала на великих екранах в популярному фільмі. Дівчинка знялась у кінострічці Marvel "Чорна вдова", який вийде у прокат 7 травня 2020 року.
Ексклюзивну інформацію повідомляє видання Variety. За даними журналістів, донька Міли Йовович та Пола Андерсона зіграла головну героїню в дитинстві. Евер майстерно перевтілилась у супергероїню Чорну вдову та стала колегою знаменитої акторки Скарлетт Йоганссон.
Будьте готові до зустрічі з молодою Чорною вдовою. Отже, ми можемо нарешті говорити, що Евер таємно зіграла у кінопроєкті. Щойно було оголошено, що вона перевтілилась у молоду Наташу Романову у новинці Marvel. Ми так пишаємося нашою донечкою! Вона хотіла зніматись з 5 років, вклала час, всю увагу та енергію, щоб таки здійснити свою мрію! – написала Міла Йовович.
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Everyone, get ready to meet young Black Widow.So We can finally talk about @evergaboanderson’s secret projectsIt was just announced in @variety that Ever plays the young Natasha Romanoff in Marvel’s @black.widow movie in theaters this May 1st and also, after a worldwide search, she’s been cast as Wendy in @disney’s new live action Peter and Wendy movie!! We’re so proud of our baby! Ever has been wanting to act since she was 5 and she’s put the time, focus and energy into making her dream come true! Congratulations Ever!!read the full article in my stories! Photo: @chrissbrenner #evergaboanderson #blackwidow #natasharomanoff #peterpan #peterandwendy #wendy #marvel #disney
Окрім цього, невдовзі Евер Андерсон приступить до нових зйомок. Дівчинку вже запросили до співпраці представники Disney. Вони готують до виробництва новий фільм про Пітера Пена, в якому донька Міли Йовович зіграє одну з головних ролей – Венді. Режисером виступить Девід Лоурі.
Раніше Міла Йовович із захватом розповідала журналістам про захоплення доньки. Евер не тільки візуально нагадує зіркову матусю, але й прагне повторити її успіх в Голлівуді. Змалку вона брала поради в голлівудської акторки, як правильно подавати емоції, щоб переконливо виглядати в кадрі. Сама ж Міла Йовович не проти, аби її нащадок також поєднала свою долю з кінематографом. Однак Евер повинна виконувати головну вимогу батьків: зйомки у фільмах не мають впливати на її навчання у школі.