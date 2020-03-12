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У прокат виходить фільм "Толока" за мотивами творчості Шевченка

У прокат виходить фільм "Толока" за мотивами творчості Шевченка
03:45 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:На широкий екран 12 березня виходить стрічка метра українського кіно Михайла Іллєнка "Толока".

Це перший за часів незалежності фільм, знятий за мотивами творчості Тараса Шевченка. В основі сценарію балада "У тієї Катерини".

Про що фільм "Толока"

У стрічці одна українська хата стоїть у центрі подій української історії останніх 400 років. Від навали татар, Полтавської битви, Запорізької січі і до більшовицької окупації, Сталіна, Голодомору, "гітлерівців", Чорнобиля, російської агресії та анексії Криму. 

Головна героїня Катерина та її хата фактично мандрують століттями. І щоразу після руйнівних історичних подій Катерина збирає толоку. Гуртом селяни відбудовують хату.

Цей фільм про те, що нас ніхто не знищить і ніколи. Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми насіння, – розповіла акторка Іванна Іллєнко.

Як з'явилась ідея

Сам фільм "Толока" пройшов буремний шлях від задуму автора Михайла Іллєнка і до виходу на широкий екран. Ідея зняти картину за мотивом балади Тараса Шевченка з'явилася ще у 1967 році. Саме тоді українське кіно переживало своєрідний розквіт, з'явилася течія українського поетичного кіно, яке від радянського помітно відрізнялося.

Хто фінансував фільм?Романтична балада "Толока" створена компанією "Іллєнко Фільм" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Прокатом стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution. Кінопроєкт "Толока" став одним із переможців 3 конкурсного відбору Держкіно.

У результаті дофінансування картина отримала державну фінансову підтримку розміром майже 28,4 мільйона гривень, що становить 98% від загальної вартості виробництва.

Тільки в 2013 році "Толока" отримала шанс на втілення. Та невдовзі зйомки припинилися на 5 років через початок війни на Донбасі і анексії Криму. Режисер фільму Михайло Іллєнко зазначив, що такі фільми неможливо було зняти в Радянському Союзі.

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Сучасна історія України внесла свої корективи в сценарій. Анексія Росією Криму та початок війни на Донбасі стали частиною кіно. Символічно в фінальному епізоді фільму, який відбувається в Криму, знявся Ахтем Сейтаблаєв.
Першими глядачами стрічки вже стали військові та жителі прифронтових територій. Команда фільму показала стрічку у понад 20 містах та селищах Донбасу. 

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Все по темі:

Толока, Прокат, Афиша, Творчість, Українське кіно, Михайло Іллєнко, Шевченка.
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