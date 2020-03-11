Серіал "Загублені в космосі" продовжили

Новини культури:Новий сезон вийде в 2021 році, проте точна дата поки не вказується.

Netflix продовжив фантастичний серіал "Загублені в космосі" на третій сезон, який стане останнім.



Потоковий сервіс уклав багаторічний контракт з шоураннером проекту Заком Естріном, тому найближчим часом можна очікувати анонсів його майбутніх проектів, повідомляє Variety. З

а словами Естріна, серіал спочатку був запланований для виходу в трьох частинах.

До головних ролей повернуться МоПреллі Паркер, Тобі Стівенс, Паркер Поузі і Ігнасіо Серрічіо.

Новий сезон вийде 2021 року, але точна дата поки не називається. Прем'єра серіалу "Загублені в космосі" відбулася в квітні 2018 року, а другий сезон вийшов у грудні минулого року.

Він став одним з найдорожчих в історії Netflix. В основі лежить однойменне шоу від CBS, що виходило в 60-ті.

У центрі сюжету знаходиться сімейство Робінсонів, яке виживає в космосі після падіння зорельота.



