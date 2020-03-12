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Фільми про епідемії та віруси: підбірка

Фільми про епідемії та віруси: підбірка
11:25 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Кінострічки про віруси та епідемії завжди мали чималу популярність серед кіноманів, адже завдяки їм люди можуть по-іншому глянути на своє буденне життя.

"Зараза"

Світова прем'єра: 9 вересня 2011 р.
Рейтинг IMDb: 6,6
В головних ролях: Метт Деймон, Кейт Вінслет, Джуд Лоу, Гвінет Пелтроу, Маріон Котіяр, Лоуренс Фішберн.

Сюжет: Всесвітня організація охорони здоров'я намагається припинити поширення смертельного вірусу. Його походження науковці не могли пояснити, тому і препаратів чи вакцини немає. Недуга стрімко забирає життя інфікованих людей, не даючи їм шансу на одужання.

У США епідемія починається із Бет Емхофф, яка повертається додому після мандрівки до Гонконгу. Саме там вона підхопила невідомий вірус, який незадовго після повернення дав про себе знати. Жінка померла за загадкових обставин. Від недуги помирає і її син Кларк, а от імунітет чоловіка Мітча Емхоффа врятував його від смерті. За порятунок американців беруться найкращі лікарі світу. 

"Зараза": дивіться відео трейлера

"Останнє кохання на Землі"

Світова прем'єра: 26 серпня 2011 р.
Рейтинг IMDb: 7,1
В головних ролях: Юен Макгрегор, Єва Грін, Конні Нільсен

Сюжет: випадкова зустріч шеф-кухаря Майкла та епідеміолога Сьюзен переростає у пристрасний роман. Їхні стосунки розвивають на фоні загадкової епідемії, яка вирує не тільки в місті Глазго, де відбуваються події фільму, але й в усьому світі. Один за одним у людей відмовляють рецептори: спершу медики реєструють втрату нюху, потім – смаку. Сьюзен намагається встановити, чому вірус поширився у всьому світі та як з ним боротись. Вона називає недугу SOS (Severe Olfactory Syndrome – важкий нюховий синдром). Втрата слуху стає для Землі глобальною катастрофою: люди стають агресивні та вдаються до насилля. А вже після цього наступає ейфорія і блаженство: всі відчувають взаємну теплоту і любов.

Як і епідемія, розвиваються стосунки Сьюзен і Майкла, які змальовані дуже реалістично та чуттєво. 

"Останнє кохання на Землі": дивіться відео трейлера

"Епідемія"

Світова прем'єра: 20 березня 2013 р.
Рейтинг IMDb: 6,1
В головних ролях: Кім Гутьєррес, Хосе Коронадо, Марта Етура, Летиція Долера, Мікель Іглесіас, Пере Вентура, Луїс Солер

Сюжет: невідомий вірус стрімко поширився планетою, а люди потерпають від боязні відкритого простору. Ті, хто залишився живими, ховаються під землею або в будівлях. Головного героя, офісного клерка Марка, спалах епідемії застає на роботі. Вдома у нього залишилась дружина, яка перебуває на останніх місяцях вагітності.

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Він намагається повернутись до будинку, просуваючись підземкою та підвалами. Та чи наважиться Марк вийти на вулицю, щоб зробити останній крок додому?

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Эпидемия, Вирус, Фильмі, Коронавірус, Дозвілля, Кіномани, Популярні.
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