К'яра Ферраньї розповіла про коронавірус в Італії

На її офіційній сторінці в інстаграмі з'явився допис, яким вона розкрила правду на ситуацію з медициною у країні.
Наразі Італія опинилася на другому місці серед країн у всьому світі за масовістю зараження коронавірусом. Так, у державі зафіксовано 631 летальний випадок від смертельної недуги, а число хворих перевалило за 10 тисяч осіб.
К'яра Ферраньї та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у розмірі 100 тисяч євро Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертувала 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Метою такої ініціативи подружжя стало прагнення підвищити рівень усвідомленості у суспільстві до масштабів захворювання на коронавірус. Так, лише за добу благодійний проєкт зібрав близько 3 мільйонів євро від громадян з 92 країн.
Сьогодні, 11 березня, блогерка опублікувала допис, яким пролила світло на ситуацію з медициною в Італії. Так, вона наголосила, що зараз понад 5 тисяч людей потребують госпіталізації, проте лікарняні заклади не були готові до такої кількості хворих. Це спричинить те, що медики будуть лікувати заражених вибірково.
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This is to fully explain the situation to all my foreigner followers (70% of my 18.7 millions) who clearly don’t understand the situation here in Italy at the moment: IT IS BAD. We have more than 10.000 cases, more than 600 deaths and more than 5000 people at the hospitals with bad conditions. The hospitals are not ready for all these cases and doctors and nurses are doing all they can to help as many as possible but if the number of sick doesn’t slow down they’ll have to start choosing patients based on how young and likely to survive they are. @fedez and I started a crowdfunding on Monday to help a hospital in Milan and it got over 3.6 millions € in offers and so many other people started collecting for other hospitals but there is still a lot that has to be done. The State decided to LOCK ALL OF THE ITALIANS inside their houses til April 3rd to prevent the virus to spread even more and to avoid the whole system and hospitals to collapse. We’re all living in quarantene right now, like some cities in China have done this past month. So please, start the awareness and understand that this is not a common flu and it’s way more dangerous for all of us: STAY IN as much as possible in this critical time. And If you can, help telling others to be careful and help Italy with its hospitals
Аби повністю пояснити ситуацію всім моїм прихильникам іноземцям, які сьогодні явно не розуміють ситуацію тут, в Італії… Лікарні не готові до всіх цих випадків, і лікарі та медсестри роблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості хворих. Але якщо кількість хворих не зменшиться, їм доведеться лікувати пацієнтів вибірково, виходячи з того, наскільки вони молоді та які шанси мають на одужання, – пояснила К'яра Ферраньї.
Вона також зауважила, що уряд Італії оголосив карантин у країні до 3 березня, аби уникнути розповсюдження коронавірусу та краху медичної системи: "Зараз ми всі живемо в карантині, як це було в деяких міста у Китаї минулого місяця. Тож, будь ласка, почніть усвідомлювати і розуміти, що це не звичний грип, а набагато небезпечніше для всіх нас".