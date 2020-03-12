Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

К'яра Ферраньї розповіла про коронавірус в Італії

К'яра Ферраньї розповіла про коронавірус в Італії
11:15 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Днями впливова блогерка К'яра Ферраньї разом з чоловіком репером Fedez пожертвували 100 тисяч євро для покращення лікарняних умов.

На її офіційній сторінці в інстаграмі з'явився допис, яким вона розкрила правду на ситуацію з медициною у країні.

Наразі Італія опинилася на другому місці серед країн у всьому світі за масовістю зараження коронавірусом. Так, у державі зафіксовано 631 летальний випадок від смертельної недуги, а число хворих перевалило за 10 тисяч осіб. 

К'яра Ферраньї та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у розмірі 100 тисяч євро Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертувала 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Метою такої ініціативи подружжя стало прагнення підвищити рівень усвідомленості у суспільстві до масштабів захворювання на коронавірус. Так, лише за добу благодійний проєкт зібрав близько 3 мільйонів євро від громадян з 92 країн.

Сьогодні, 11 березня, блогерка опублікувала допис, яким пролила світло на ситуацію з медициною в Італії. Так, вона наголосила, що зараз понад 5 тисяч людей потребують госпіталізації, проте лікарняні заклади не були готові до такої кількості хворих. Це спричинить те, що медики будуть лікувати заражених вибірково.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

This is to fully explain the situation to all my foreigner followers (70% of my 18.7 millions) who clearly don’t understand the situation here in Italy at the moment: IT IS BAD. We have more than 10.000 cases, more than 600 deaths and more than 5000 people at the hospitals with bad conditions. The hospitals are not ready for all these cases and doctors and nurses are doing all they can to help as many as possible but if the number of sick doesn’t slow down they’ll have to start choosing patients based on how young and likely to survive they are. @fedez and I started a crowdfunding on Monday to help a hospital in Milan and it got over 3.6 millions € in offers and so many other people started collecting for other hospitals but there is still a lot that has to be done. The State decided to LOCK ALL OF THE ITALIANS inside their houses til April 3rd to prevent the virus to spread even more and to avoid the whole system and hospitals to collapse. We’re all living in quarantene right now, like some cities in China have done this past month. So please, start the awareness and understand that this is not a common flu and it’s way more dangerous for all of us: STAY IN as much as possible in this critical time. And If you can, help telling others to be careful and help Italy with its hospitals

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

Аби повністю пояснити ситуацію всім моїм прихильникам іноземцям, які сьогодні явно не розуміють ситуацію тут, в Італії… Лікарні не готові до всіх цих випадків, і лікарі та медсестри роблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості хворих. Але якщо кількість хворих не зменшиться, їм доведеться лікувати пацієнтів вибірково, виходячи з того, наскільки вони молоді та які шанси мають на одужання, – пояснила К'яра Ферраньї.

Українські зірки відреагували на карантин в державі (Фото)

 Вона також зауважила, що уряд Італії оголосив карантин у країні до 3 березня, аби уникнути розповсюдження коронавірусу та краху медичної системи: "Зараз ми всі живемо в карантині, як це було в деяких міста у Китаї минулого місяця. Тож, будь ласка, почніть усвідомлювати і розуміти, що це не звичний грип, а набагато небезпечніше для всіх нас". 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Эпидемия, Instagram, Карантин, Ситуация, Коронавірус, К'яра Ферраньї, Блогерка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся