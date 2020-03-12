К'яра Ферраньї розповіла про коронавірус в Італії

Новини шоу бізнесу:Днями впливова блогерка К'яра Ферраньї разом з чоловіком репером Fedez пожертвували 100 тисяч євро для покращення лікарняних умов.

На її офіційній сторінці в інстаграмі з'явився допис, яким вона розкрила правду на ситуацію з медициною у країні.

Наразі Італія опинилася на другому місці серед країн у всьому світі за масовістю зараження коронавірусом. Так, у державі зафіксовано 631 летальний випадок від смертельної недуги, а число хворих перевалило за 10 тисяч осіб.

К'яра Ферраньї та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у розмірі 100 тисяч євро Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертувала 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Метою такої ініціативи подружжя стало прагнення підвищити рівень усвідомленості у суспільстві до масштабів захворювання на коронавірус. Так, лише за добу благодійний проєкт зібрав близько 3 мільйонів євро від громадян з 92 країн.

Сьогодні, 11 березня, блогерка опублікувала допис, яким пролила світло на ситуацію з медициною в Італії. Так, вона наголосила, що зараз понад 5 тисяч людей потребують госпіталізації, проте лікарняні заклади не були готові до такої кількості хворих. Це спричинить те, що медики будуть лікувати заражених вибірково.

Аби повністю пояснити ситуацію всім моїм прихильникам іноземцям, які сьогодні явно не розуміють ситуацію тут, в Італії… Лікарні не готові до всіх цих випадків, і лікарі та медсестри роблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості хворих. Але якщо кількість хворих не зменшиться, їм доведеться лікувати пацієнтів вибірково, виходячи з того, наскільки вони молоді та які шанси мають на одужання, – пояснила К'яра Ферраньї.

Вона також зауважила, що уряд Італії оголосив карантин у країні до 3 березня, аби уникнути розповсюдження коронавірусу та краху медичної системи: "Зараз ми всі живемо в карантині, як це було в деяких міста у Китаї минулого місяця. Тож, будь ласка, почніть усвідомлювати і розуміти, що це не звичний грип, а набагато небезпечніше для всіх нас".