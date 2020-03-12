Українські зірки відреагували на карантин в державі (Фото)

Загальнонаціональний карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня. Таке рішення уряду вже встигло спровокувати паніку в суспільстві, проте український шоу-бізнес поспішив заспокоїти прихильників.
Відзавтра, 12 березня, усі навчальні заклади та місця великого скупчення людей та припинять свою роботу на наступні три тижні. Крім того, екстренно скасують усі масові заходи та авіасполучення з країнами, де зафіксовано спалах коронавірусу.
Аби зменшити паніку серед населення зі зверненнями до шанувальників виступили українські зірки, які поспішили висловити власне ставлення до запобіжних заходів.
Джамала
Співачка не стала вдаватися до рекомендацій, залишивши цю роль спеціалістам. Вона зазначила, що саме виконує елементарну профілактику –провітрює кімнати, миє руки з милом, промиває ніс спеціальним розчином або звичайним милом, користується оксоліновою маззю та прогулюється на свіжому повітрі.
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Карантин?! Головне без паніки! ⠀ Рекомендувати нічого не буду, бо для цього є спеціалісти. ⠀ Що роблю зазвичай , так собі для профілактики.. я думаю ви вже професора в цій справ⠀ Провітрюю частіше кімнати, користуюся зволожувачем повітря. Обов’язково мию руки з милом, промиваю ніс спеціальним розчином або як що нічого поряд просто так само звичайним милом. Ще я користуюся оксоліновою маззю.для спокою⠀ Прогулююсь на свіжому повітрі поряд з будинком. ⠀ Не вдягаю маску на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим. ⠀ Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких і головне не втрачати почуття гумору Все буде добре!
Карантин? Головне без паніки!.. Не вдягаю маску на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів або має ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим. Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких, – написала зірка.
Світлана Тарабарова
Артистка запропонувала своїм прихильникам "збиратися разом" кожного четверга під час прямої трансляції на її сторінці в інстаграмі. Світлана Тарабарова пропонує влаштовувати імпровізовані квартирники. Вона готова відповісти на питання фоловерів та навіть виконати пісні на замовлення.
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Карантин – це вирок? НІ! ⠀ Від 12 березня оголошено карантин та заборонені масові заходи⠀ Але ми з вами зустрічатимемось КОЖНИЙ ЧЕТВЕР О 20.00 Почнемо вже завтра! ⠀ Чекаю кожного тут, у прямому ефірі на моїй сторінці insta Влаштуємо ОНЛАЙН-КВАРТИРНИК! Поспілкуємось та поспіваємо⠀ Буду рада бачити кожного! ⠀ Пиши свої питання та пісні (котрі хотів би почути у прямому ефірі) у коменти і я обов’язково відповім на найцікавіші ⠀ Сподіваюсь, це ненадовго і скоро ми зустрінемось на концертах у кожному куточку України ⠀ #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова
Карантин – це вирок? Від 12 березня оголошено карантин та заборонені масові заходи… Сподіваюсь, це ненадовго і скоро ми зустрінемось на концертах у кожному куточку України, – висловилася співачка.
Студія "Квартал 95": "Друзі, у зв'язку із загальнодержавним карантином концерти "Вечірнього Кварталу", які мали відбутися 17 та 18 березня, також переносяться. Нові дати стануть відомі трохи пізніше. Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах. Бережіть себе! Всім здоров'я!"
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Друзі, у зв'язку із загальнодержавним карантином концерти "Вечірнього Кварталу", які мали відбутися 17 та 18 березня, також переносяться. Нові дати стануть відомі трохи пізніше. Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах. Бережіть себе! Всім здоров'я! #вечернийквартал #вечірнійквартал #квартал95 #kvartal95
KAZKA: "Як ви вже знаєте, 4 березня в столичному Палаці Спорту відбувся наш великий сольний концерт NIRVANA The Show. Неймовірне шоу мало стати початком запланованого всеукраїнського туру по 28 містах, який ми вимушені перенести на більш сприятливий час.
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Як ви вже знаєте, 4 березня в столичному Палаці Спорту відбувся наш великий сольний концерт NIRVANA The Show, до якого ми довго та ретельно готувалися. ⠀ Неймовірне шоу мало стати початком запланованого всеукраїнського туру по 28 містах, який ми вимушені перенести на більш сприятливий час. ⠀ Таке рішення було прийняте нашою командою перш за все з турботою про здоров'я глядачів і учасників колективу та за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я України щодо організації та відвідування заходів масового збору людей. ⠀ Інформація щодо нових дат буде оновлюватися на нашому офіційному сайті.
Таке рішення було прийняте нашою командою перш за все з турботою про здоров'я глядачів і учасників колективу та за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України щодо організації та відвідування заходів масового збору людей".