Гарві Вайнштейна засудили на 23 роки в'язниці

Йдеться про звинувачення та арешт на 23 роки впливового продюсера у зґвалтуваннях та сексуальних домаганнях низки популярних кіноактрис.

Приводом для звинувачень послугувало розслідування, опубліковане авторитетним виданням The New York Times, про те, що знаменитий кінодіяч десятиліттями сексуально домагався молодих акторок, а потім платив їм за мовчання і нерозголошення скоєного. Сьогодні ж, 11 березня, після довгих розслідувань, суд виніс вирок Гарві Вайнштейну – 23 роки в'язниці.

Після оприлюднення розслідування акторки світового рівня одна за одною почали підтверджувати інформацію про сексуальні домагання з боку Вайнштейна. Кількість відомих жінок, яким оскароносний продюсер завдав моральної та фізичної кривди, неприємно вражає, як і деталі їхніх розповідей.

Розмір та деталі угод, укладених зі скривдженими Вайнштейном жінками, не розголошуються, але джерела The New York Times вказують, що за мовчання акторкам виплачували від 80 до 150 тисяч доларів. Підписавши угоду, вони не мали права розповідати про те, що сталося.