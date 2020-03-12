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Відбулась прем'єра фільму "Бладшот" з Віном Дізелем (Відео)

Відбулась прем'єра фільму "Бладшот" з Віном Дізелем (Відео)
12:55 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Екранізації коміксів не збавляють обертів і відомі кіностудії продовжують знімати фільми за мотивами улюблених малюнків.

Сьогодні, 12 лютого, в Україні відбулась прем'єра фентезі "Бладшот" з Віном Дізелем в головних ролях.

В основу фантастично-пригодницької кінокартини "Бладшот" покладений однойменний комікс Valiant. Зйомками фільму займається студія Sony, а режисером стрічки виступає Дейв Вілсон.

Стрічка "Бладшот" покаже фанатам коміксів історію про колишнього солдата Рея Гаррісона, якого разом з дружиною вбили. Секретна група вчених вирішує повернути його з мертвих у світ, де він повинен працювати на місцевий уряд. Завдяки мільярдам мікрокомп'ютерів в крові, екссолдат Рей перетворюється в надлюського вбивцю – він стає машиною для вбивств.

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Майбутній кат отримує здатність швидко регенерувати і управляти електронними пристроями. Однак під час чергового тренування з суперсолдатами Рей Гаррісон згадує своє колишнє життя, а також ту людину, яка вбила його та його дружину. Після цього він виходить з-під контролю і вирішує помститися тому, хто позбавив його життя.

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Все по темі:

Кино, Экранизация, Вин Дизель, Афиша, Бладшот, Комиксі, Прем'єра.
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