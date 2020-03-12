"Піноккіо": фільм за мотивами легендарної казки

Новини культури:Римейки та екранізації казок користуються все більшою популярністю у світі, адже сучасні режисери точно знають, як передати стару улюблену історію на новий лад.

Так, один із найкращих італійських режисерів Маттео Гарроне взявся перезняти відому казку про Піноккіо.

51-річний італійський кінотворець, відомий роботою над фільмом "Ґоморра" 2008 року, підготував для своїх фанатів дещо цікаве. Маттео Гарроне створив римейк на популярну казку "Піноккіо". Прем'єра фільму в Україні відбулась у четвер, 12 березня.

Вперше повнометражний фантастичний фільм представили у Римі 12 грудня. Однак світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі, який пройшов з 15 до 25 лютого 2020 року. Як повідомляє видання Variety, дебютний показ картини, знятої за мотивами казки Карло Коллоді, пройшов в рамках секції Special Gala.

Головні ролі у стрічці зіграли: Роберто Беніньї, Федеріко Іелапі, Рокко Папалео, Массімо Чеккеріні та Марина Вакт.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 12 березня 2020 року.