Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

"Піноккіо": фільм за мотивами легендарної казки

"Піноккіо": фільм за мотивами легендарної казки
14:31 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Римейки та екранізації казок користуються все більшою популярністю у світі, адже сучасні режисери точно знають, як передати стару улюблену історію на новий лад.

Так, один із найкращих італійських режисерів Маттео Гарроне взявся перезняти відому казку про Піноккіо.

51-річний італійський кінотворець, відомий роботою над фільмом "Ґоморра" 2008 року, підготував для своїх фанатів дещо цікаве. Маттео Гарроне створив римейк на популярну казку "Піноккіо". Прем'єра фільму в Україні відбулась у четвер, 12 березня. 

Вперше повнометражний фантастичний фільм представили у Римі 12 грудня. Однак світова прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі, який пройшов з 15 до 25 лютого 2020 року. Як повідомляє видання Variety, дебютний показ картини, знятої за мотивами казки Карло Коллоді, пройшов в рамках секції Special Gala.

К'яра Ферраньї розповіла про коронавірус в Італії

Головні ролі у стрічці зіграли: Роберто Беніньї, Федеріко Іелапі, Рокко Папалео, Массімо Чеккеріні та Марина Вакт.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 12 березня 2020 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пиноккио, Экранизация, Маттео Гарроне, Карло Коллоди, Режисер, KAZKA, Прем'єра.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся