Серіал "Чужак" став найбільш рейтинговим новим проектом HBO

Новини культури:Кількість переглядів сягнула 9 млн глядачів.

Містичний детективний серіал "Чужак" за романом Стівена Кінга обігнав за рейтингом "Зберігачів" і став найбільш популярним з часів прем'єри "Світу Дикого Заходу".

Фінальну серію подивилося 2,2 млн глядачів, тобто на мільйон більше, ніж дебютну, повідомляє Variety.

Перегляди зросли на рекордні 83% після виходу першої серії.

Станом на 10 березня кількість переглядів сягнула 9 млн глядачів.

В основі сюжету лежить історія детектива Ральфа Андерсона, який підозрює вчителя Террі Мейтленда у вбивстві 11-річного хлопчика.

Режисером виступив Джейсон Бейтман. У картині знімалися Бен Мендельсон, Синтіа Ериво, Білл Кемп, Педді Консідайн.