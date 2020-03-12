Серіал "Чужак" став найбільш рейтинговим новим проектом HBO

Містичний детективний серіал "Чужак" за романом Стівена Кінга обігнав за рейтингом "Зберігачів" і став найбільш популярним з часів прем'єри "Світу Дикого Заходу".
Фінальну серію подивилося 2,2 млн глядачів, тобто на мільйон більше, ніж дебютну, повідомляє Variety.
Перегляди зросли на рекордні 83% після виходу першої серії.
Станом на 10 березня кількість переглядів сягнула 9 млн глядачів.
В основі сюжету лежить історія детектива Ральфа Андерсона, який підозрює вчителя Террі Мейтленда у вбивстві 11-річного хлопчика.
Режисером виступив Джейсон Бейтман. У картині знімалися Бен Мендельсон, Синтіа Ериво, Білл Кемп, Педді Консідайн.