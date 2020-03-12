Вайнштейна госпіталізували з болем у грудях

Новини шоу бізнесу:Саме через проблеми зі здоров’ям захисники закликали засудити продюсера до 5 років в’язниці.

Засудженого за зґвалтування американського продюсера Харві Вайнштейна госпіталізували через біль у грудях вже за кілька годин після винесення вироку в суді.

Про це повідомляє CNN.

Рішення перемістити Вайнштейна до лікарні було ухвалено керівництвом лазарету в’язниці острова Рікерс. Медики обстежать одіозного продюсера, і він залишиться в лікарні на ніч.

У лютому американець лікувався у Бельвю з тахікардією і високим артеріальним тиском. Крім того, у продюсера є проблеми зі спиною. Саме через проблеми зі здоров’ям захисники закликали засудити продюсера до 5 років в’язниці.

Вони стверджували, що зі слабким здоров’ям чоловік не витримає більшого терміну і він стане для нього "довічним ув’язненням".

Видання пише, що в’язниця на острові Рікерс відома своїм насильством і поганими умовами. У жовтні 2019 року міська рада Нью-Йорка навіть готова була її зачинити.

11 березня Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі за звинуваченням у злочинних діях сексуального характеру й у зґвалтуванні третього ступеня.

Сексуальний скандал навколо Харві Вайнштейна розгорівся у 2017 році після того, як десятки жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях та насильстві. Невдовзі у всьому світі почалась кампанія #MeToo, у рамках якої жінки розповідали про пережите сексуальне насильство.