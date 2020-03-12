Вагітна Кеті Перрі станцювала в міні спідниці

Новини шоу бізнесу:Співачка виступила на благодійному концерті в Австралії.

Вагітна Кеті Перрі дала благодійний концерт для пожежних і жертв лісових пожеж, які ще нещодавно вирували в Австралії.

Фото зі свого виступу вона опублікувала в Instagram.

"На яскравій ноті. Демонстрація подяки деяким героям лісової пожежі і 7000 моїх нових друзів у Брайті", - підписала серію знімків Кеті.

Співачка, яка чекає дитину від Орландо Блума, вибрала для свого виступу яскраву сукню-міні з пишними рукавами від Valentino.

Вона доповнила свій образ зручними білими кросівками.

Як раніше повідомлялося, 35-річна Кеті Перрі чекає дитину від Орландо Блума.