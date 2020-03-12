В мережі з'явився трейлер мультфільму "Душа" (Відео)

Новини культури:Мультфільм розповідає про шкільного вчителя музики, з яким трапився нещасний випадок.

Слідом за тизером Disney і Pixar показали перший повноцінний трейлер повнометражного мультфільму "Душа".

Мультфільм розповідає про шкільного вчителя музики, з яким трапився нещасний випадок. Він потрапляє у світ, де зароджуються людські захоплення, мрії та інтереси.

Режисер картини - Піт Доктер, який подарував нам "Головоломку", "Вгору" і "Корпорацію монстрів". Героїв озвучили Джеймі Фокс ("Джанго звільнений", "Малюк на драйві"), Тіна Фей, Філісія Рашад та інші.

Прем'єра мультфільму запланована на 18 червня 2020 року.