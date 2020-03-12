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Том Хенкс з дружиною заразилися коронавірусом

Том Хенкс з дружиною заразилися коронавірусом
11:33 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Подружжя були ізольовані з метою подальшого спостереження.

Голлівудський актор Том Хенкс повідомив, що у нього та у його дружини Рити виявили коронавірус. Подружжя заразилися Covid-19 під час подорожі по Австралії.

Про це оскароносний актор розповів на своїй сторінці в Instagram. За його словами, вони з дружиною відчули нездужання і були змушені звернутися за допомогою до медиків. До свого посту Хенкс прикріпив фото з лікарні, на якому зображені кошик для медичних відходів і гігієнічна рукавичка.

"Ми відчули себе трохи втомленими, як ніби застудилися, у нас з'явилися болі в тілі. У Ріти був озноб, який приходив і йшов, а також невелика температура. Щоб зіграти за правилами, як зараз і потрібно в світі, ми здали аналіз на коронавірус . Результат був позитивним", - повідомив Том Хенкс.

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Актор додав, що вони з дружиною планують перебувати в ізоляції стільки, скільки буде потрібно, а також пообіцяв, що будуть "тримати світ в курсі", що відбувається.

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Все по темі:

Австралия, Instagram, Том Хэнкс, Подорож, Коронавірус, Голлівудський Актор, Рита Хенкс.
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