Том Хенкс з дружиною заразилися коронавірусом

Голлівудський актор Том Хенкс повідомив, що у нього та у його дружини Рити виявили коронавірус. Подружжя заразилися Covid-19 під час подорожі по Австралії.
Про це оскароносний актор розповів на своїй сторінці в Instagram. За його словами, вони з дружиною відчули нездужання і були змушені звернутися за допомогою до медиків. До свого посту Хенкс прикріпив фото з лікарні, на якому зображені кошик для медичних відходів і гігієнічна рукавичка.
"Ми відчули себе трохи втомленими, як ніби застудилися, у нас з'явилися болі в тілі. У Ріти був озноб, який приходив і йшов, а також невелика температура. Щоб зіграти за правилами, як зараз і потрібно в світі, ми здали аналіз на коронавірус . Результат був позитивним", - повідомив Том Хенкс.
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Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
Актор додав, що вони з дружиною планують перебувати в ізоляції стільки, скільки буде потрібно, а також пообіцяв, що будуть "тримати світ в курсі", що відбувається.