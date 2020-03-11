Джамала розповіла, як захищається від коронавірусу

Відома українська співачка Джамала прокоментувала ситуацію щодо карантину та розповіла як сама вберігається від захворювання. Свій пост вона розмістила на сторінці в Instagram.
"Карантин?! Головне без паніки!" - написала Джамала, додавши кілька порад.
"Провітрюйте частіше кімнати, користуйтеся зволожувачем повітря. Обов’язково мийте руки з милом, промивайте ніс спеціальним розчином або просто так само звичайним милом. Ще я користуюся оксоліновою маззю", - написала співачка.
Також вона порадила прогулюватися на свіжому повітрі та не вдягати масок без потреби: "Будь ласка, не вдягайте масок на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим".
"Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких. Все буде добре!" - резюмувала Джамала.