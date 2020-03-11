Джамала розповіла, як захищається від коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Українська співачка закликала усіх українців дотримуватися кількох простих правил, аби бути здоровими.

Відома українська співачка Джамала прокоментувала ситуацію щодо карантину та розповіла як сама вберігається від захворювання. Свій пост вона розмістила на сторінці в Instagram.

"Карантин?! Головне без паніки!" - написала Джамала, додавши кілька порад.

"Провітрюйте частіше кімнати, користуйтеся зволожувачем повітря. Обов’язково мийте руки з милом, промивайте ніс спеціальним розчином або просто так само звичайним милом. Ще я користуюся оксоліновою маззю", - написала співачка.

Також вона порадила прогулюватися на свіжому повітрі та не вдягати масок без потреби: "Будь ласка, не вдягайте масок на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим".

"Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких. Все буде добре!" - резюмувала Джамала.