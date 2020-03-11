Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Джамала розповіла, як захищається від коронавірусу

Джамала розповіла, як захищається від коронавірусу
20:19 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Українська співачка закликала усіх українців дотримуватися кількох простих правил, аби бути здоровими.

Відома українська співачка Джамала прокоментувала ситуацію щодо карантину та розповіла як сама вберігається від захворювання. Свій пост вона розмістила на сторінці в Instagram.

"Карантин?! Головне без паніки!" - написала Джамала, додавши кілька порад.

"Провітрюйте частіше кімнати, користуйтеся зволожувачем повітря. Обов’язково мийте руки з милом, промивайте ніс спеціальним розчином або просто так само звичайним милом. Ще я користуюся оксоліновою маззю", - написала співачка.

Також вона порадила прогулюватися на свіжому повітрі та не вдягати масок без потреби: "Будь ласка, не вдягайте масок на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим".

The Hardkiss відсвяткують 10-річчя масштабним шоу

"Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких. Все буде добре!" - резюмувала Джамала.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Джамала, Коронавірус, Як Джамала захищається від коронавірусу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся