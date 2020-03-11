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The Hardkiss відсвяткують 10-річчя масштабним шоу

The Hardkiss відсвяткують 10-річчя масштабним шоу
16:05 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Концерт для "тих, хто любить драйвовий Hard, і тих, хто обожнює ніжний Kiss" відбудеться за рік.

Український рок-гурт The Hardkiss наступного року відзначатиме своє 10-річчя і з цієї нагоди готує масштабне шоу на НСК "Олімпійський" у Києві.

Про це повідомляється на сторінці гурту в Facebook.

"У це складно повірити, але наступного року The Hardkiss виповнюється десять років. Вже десять років пісні гурту стають саундтреками найрізноманітніших моментів життя багатьох людей. Вони допомагають пережити труднощі, супроводжують радощі та успіхи, просто надихають і надають сил. Як же часто ми чуємо такі історії від слухачів", – розповідає фронтвумен Юлія Саніна.

Всі ці пісні, за її словами, пролунають за рік на "Олімпійському".

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На своєму музичному шоу гурт обіцяє об’єднати і "тих, хто любить драйвовий Hard, і тих, хто обожнює ніжний Kiss".

Концерт під назвою "Десять" відбудеться на День Києва, 29 травня 2021 року. 

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Рок, Шоу, The Hardkiss, Київ, Гурт, Масштабне, Святкувати.
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