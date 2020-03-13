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Вийшов тизер україномовного мультфільму від Зеленського

Вийшов тизер україномовного мультфільму від Зеленського
14:22 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: скриншот з відео

Новини культури:Студія «Квартал 95» представила тизер мультфільму «Гулівер повертається», за вихід якого колись особисто поручився Володимир Зеленський.

«Квартал 95» і Gulliver Films презентували перший тизер повнометражного анімаційного фільму «Гулівер повертається» з заявленим бюджетом в 75 млн. Грн.

За сюжетом Гулівер отримує лист з проханням про допомогу і вирушає в ліліпутів, де відбулися негативні зміни. Мандрівник виявляється в центрі дивовижних подій разом з вірними друзями - Марсі, Фрелоком і мишеням Пі.

У тізері ми бачимо журналістку Марсі, провідну репортаж зі зйомок майбутньої картини.

Нагадаємо, що в 2016 році навколо фінансування мультфільму «Гулівер повертається» спалахнув великий скандал. Студія «Квартал 95» подала проект на пітчинг, претендуючи на те, щоб половину бюджету картини (35 млн. Грн.) Профінансувала держава.

Однак лідера «Кварталу 95» та продюсера мультфільму Володимира Зеленського стали дорікати в антипатріотизмi за його жарти про Україну, які він озвучив в Прибалтиці на «Юрмалі».

Тоді Зеленський відмовився від участі в пітчингу, зробивши емоційна заява: «Повернення Гуллівера» - великий проект, в який ми вклали душу, тіло і десять років свого життя. Але сьогодні я хочу відмовитися від пітчинг нашого проекту в зв'язку з певною ситуацією, яка склалася в медіа-просторі. Але ми обов'язково зробимо цей проект. Я не знаю, наскільки швидко це може статися. Однак поки ми лідери в вітчизняному кінопрокаті. І глядачі України обов'язково побачать наш проект ».

Тобто, Володимир Зеленський вирішив тоді, що для нього це справа честі: довести цей проект до прем'єри. Трохи символічно, в світлі його сьогоднішнього президентства, виглядає сюжет і навіть сама назва картини «Гулівер повертається».

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На сьогодні можна сказати, що виробництво мульта затягнулося на довгих чотири роки. У тізері повідомляється точна дата релізу: 24 грудень 2020.

Відзначимо, що презентація «Гуллівера ...» нещодавно відбулася на кінофестивалі Берлінале.

За словами авторів це перший український мультфільм, процес виробництва якого максимально відповідає стандартам компанії Disney.

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Мультфильм, Квартал-95, Зеленский, Gulliver Films, Гулівер повертається.
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